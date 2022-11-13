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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صنع وسجل 19 هدفا .. قطار مبابي لا يتوقف أبدا هذا الموسم

نيمار ومبابي
نيمار ومبابي

قاد كيليان مبابي فريق باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه أوكسير بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “بارك دي برانس”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، من مسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، ثم أضاف كارلوس سولير الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وعزز النجم المغربي أشرف حكيمي زميل كيليان مبابي تقدم باريس سان جيرمان بهدف ثالث في الدقيقة 57، وأحرز ريناتو سانشيز الهدف الرابع في الدقيقة 81.

واختتم  هوجو إيكيتيكي أهداف باريس سان جيرمان، بتسجيل الخامس في الدقيقة 84 بمشاركة كيليان مبابي.

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتشكيل باريس سان جيرمان الأساسي أمام أوكسير، بعد تعافيه من إصابة في وتر العرقوب، تسببت في غيابه عن مباراة لوريان الماضية في وجود كيليان مبابي.

بتلك النتيجة قاد المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي فريق باريس سان جيرمان إلى النقطة 41 في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي، وبفارق 5 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

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قطار مبابي لا يتوقف أبدا هذا الموسم ونجح فى صناعة وتسجيل 19 هدفا فى شباك المنافسين لدى مشاركته رفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي .

كيليان مبابي نجح بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم الجاري في تسجيل 19 هدفا

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مبابي يدعم جناح شاب 

يسعى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لدعم الجناح الشاب، هوجو إيكيتيكي على حساب البرازيلى نيمار دا سيلفا. 

وفي هذا الصدد، كشف مراسل صحيفة "لو باريزيان" عبر إذاعة "فرانس بلو"، أن مبابي أبدى رغبة قوية للجهاز الفني في تشكيل شراكة هجومية مع الجناح الشاب، هوجو إيكيتيكي.

وأضاف أن "إيكيتيكي يحظى بدعم كبير داخل غرفة خلع الملابس، كما يثق المهاجم الشاب في قدرته على ترك بصمة مع الفريق الباريسي".

ويعاني إيكيتيكي، 20 عاما، من قلة مشاركاته منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري من ريمس على سبيل الإعارة مع نية الشراء؛ حيث ظهر في 9 مباريات فقط بإجمالي 149 دقيقة.

وأكد  كريستوف جالتيه مدرب سان جيرمان، أن اللاعب الشاب محبط من قلة مشاركاته، لكنه يثق أنه سيكون مفيدا لمستقبل الفريق.

مبابي أوكسير الدوري الفرنسي ميسي أشرف حكيمي

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