دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

كشفت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، تفاصيل إطلاقها فكرة التخسيس أون لاين، مؤكدة أنها أولى مؤسسي فكرة التخسيس أون لاين.





وأضافت دعاء سهيل، في حوار مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن السمنة بوابة لكل الأمراض، والمتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، متابعة: المتابعة المستمرة ضرورة للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي.

وتابعت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، موضحة:" هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".

مريض السمنة بطبيعته محب للأكل



وتابعت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، : إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة و في وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.

وأضافت خبيرة التغذية أنها لا تقوم بمنع الأكل عمن يريدون التخسيس، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى ما يغلق الشهية، معلقة : "هحط ليك الاكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل".