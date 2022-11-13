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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس إسرائيل يعرب عن صدمته جراء تفجير إسطبنول

أردوغان وهرتسوج
أردوغان وهرتسوج

أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم "الأحد"، عن صدمته جراء الانفجار الذي هز مدينة إسطنبول التركية.

وكتب هرتسوج في تغريدة عبر “تويتر”: "صدمت من أنباء التفجير الخسيس في إسطنبول الذي استهدف المدنيين الأبرياء".

وأضاف "بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي، أتقدم بأحر التعازي لأصدقائنا الأتراك وعائلات الضحايا، يجب على العالم كله أن يقف موحدا وحازما ضد الإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم، عرضت إسرائيل على تركيا تقديم المساعدة في الأزمة بعد الانفجار الذي وقع في إسطنبول وأوقع العديد من القتلي والجرحى.

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "المنظومة الأمنية في إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة لتركيا بقدر ما هو مطلوب"، مشيرًا إلى أنه "نقل تعازيه لنظيره التركي الوزير خلوصي أكار".

وأضاف أن "الهجوم تذكير بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".

تركيا إسرائيل إسطنبول انفجار إسطنبول

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