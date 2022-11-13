الرئيس الكولومبي السابق لصدى البلد: مصر ستصبح أضخم سوق لإنتاج الطاقة

تواجد خلال مؤتمر المناخ المقام بشرم الشيخ، المئات من قادة الدول ورؤسائها الحاليين والسابقين، وكان من ضمن الرؤساء الحاضرين لقمة المناخ، الرئيس الكولومبي السابق "إيفان دوكي".

خلال حضوره إحدى الفعاليات المقامة بمنطقة الزرقاء بأرض المؤتمرات في شرم الشيخ، أجرى موقع صدى البلد معه حوار خاص، شرح فيه رؤيته لـcop27 وغيره من الأمور.

ما هي رؤيتك لفعاليات مؤتمر المناخ المقامة حاليا بشرم الشيخ ؟

دعني أحدثك بصدق، كان من الأفضل أن نرى رؤساء الدول القيادية في هذه القمة متحدين وموقعين على اتفاقية موحدة لحماية الأرض، لكن دعني أقول أن أفضل ما في القمة هي المبادرة القوية لدعم أفريقيا وتمويلها ضد تداعيات التغيرات المناخية على كوكب الأرض.

والجيد أيضا في تلك القمة هو اشتراك الدول وتوحدها حول جمع رأس المال الكافي بأسرع وقت و بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية لتنفيذ مشروعات الحماية العاجلة والتحول الأخضر في المناطق المستهدف حمايتها من التلوث والتغيرات المناخية في أسرع وقت الأمر الذي اعتبره انجاز عظيم وميزة بارزة تمتاز بها تلك القمة.

كيف ترى سوق الطاقة المصري وخاصة بعد العمل على الطاقة الخضراء ؟

أعتقد أن مصر لديها المقومات اللازمة في سوق الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وخاصة أنها تمتاز بطبيعة مشمسة وزراعية مما يساعد في إنتاج الطاقة واستخدامها في الزراعة وتوليد الكهرباء وبامتلاكها تلك المقومات والمصادر المتعددة يمكنها أن تصبح سوق ضخم داخل قارة أفريقيا لإنتاج الطاقة وتصديرها وتكون حلقة وصل مهمة بين مختلف أسواق العالم والمجتمعات.

هل يوجد سبل تعاون مشترك بين مصر وكولومبيا ؟

بكل تأكيد تمتلك كولومبيا علاقات قوية وقديمة مع مصر ولدينا سيدة عظيمة تمثل الدبلوماسية الكولومبية في مصر وهي سفيرة تمتلك رؤى قوية والتي تتماشى مع طموحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتطلع إلى مستقبل أخضر للمنطقة وإلى تحسين الظروف المعيشية للأفراد داخل المجتمع، وأعتقد أن لدينا مبادرات مشتركة مع الحكومة المصرية لدعم حياة الفقراء.