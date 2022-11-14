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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندرى يرفض عودة محمود علاء للزمالك.. تفاصيل

محمود علاء رفقة محمد
محمود علاء رفقة محمد مصيلحي

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن الاتحاد السكندري يرفض رحيل محمود علاء مدافع الفريق الي الزمالك وقطع الإعارة.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:"

يرفض مسئولى الاتحاد السكندرى فكرة قطع إعارة محمود علاء وعودته للزمالك فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف:" يدرس مسئولو نادى الزمالك اللجوء للحلول الودية مع الاتحاد السكندرى من أجل قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجارى.

وتابع:" لم يتضمن عقد إعارة محمود علاء للاتحاد أى بنود تسمح للزمالك أو اللاعب بقطع إعارته فى منتصف الموسم، الأمر الذى سيجعل الزمالك يلجأ للحلول الودية مع مسئولى زعيم الثغر، فى حال إبداء البرتغالى جوسفالدو فيريرا رغبته فى عودة اللاعب.

وأتم:" انتقل محمود علاء إلى صفوف الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويسعى الزمالك لقطع إعارة محمود علاء من الاتحاد السكندري في يناير المقبل، في ظل العجز الذى يُعاني منه الفريق فى مركز خط الدفاع، خاصة بعد إصابة محمود حمدى «الونش»، في الركبة سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أشهر.

مجدي عبد الغني الزمالك محمود علاء الاتحاد السكندري نادي الزمالك

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