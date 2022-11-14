بقوة 1000 حصان.. بورشه 911 تظهر بنسخة معدلة خارقة| صور

كشفت شركة تعديل السيارات الألمانية مانهارات عن أحدث منتجاتها TR 900 النسخة المعدلة من السيارة الرياضية الشهيرة بورشه 911 GT2 RS، وحصلت السيارة على ترقيات خارقة ليس فقط على مستوى المحرك، ولكن على مستوى التصميم الخارجي أيضاً.

بورشه 911 GT2 RS

تصل القوة القصوى للمحرك الجديد الى 1000 حصانا (705 كيلووات) و 774 رطل قدم (1050 نيوتن متر) من العزم الأقصى الدوران، وللتعامل مع ناتج الطاقة الهائل هذا، عملت مانهارت أيضا على ترقية ناقل الحركة PDK بـ 7 سرعات.

بورشه 911 GT2 RS

حصل هيكل سيارة بورشه 911 جي تي 2 آر إس على ترقيات بواسطة مانهارت، باستخدام مجموعات ألياف الكربون، وتتضمن هذه الأجزاء خفيفة الوزن المنقحة جناحا أماميا بامتدادات جانبية ، وفتحات تهوية في المقدمة، وحواف جانبية، وأقواس عجلات ذهبية، وفي حالة طلب العملاء سيتم إضافة تعديلات على نظام الكبح القياسي من الكربون والسيراميك وعجلات المغنيسيوم Y-Speak.

بورشه 911 GT2 RS

تمت إضافة مزيد من التعديلات على تصميم الجسم الخارجي من خلال إضافة خطوط زخرفية وخطوط باللون الذهبي لتتناسب مع الشكل العام للسيارة، وعلى مستوى المقصورة الداخلية فإن الترقية الخاصة بها تذهب فقط إلى حد الفرش المخصص للأرضيات.

بورشه 911 GT2 RS

يبلغ سعر سيارة بورشه 911 GT2 RS المعدلة بواسطة مانهارت 550,000 يورو أو حوالي 570,000 دولار.