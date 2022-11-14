عبد الملك: حسين الشحات ليس معروضا على الزمالك.. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الزمالك ليس بحاجة لتدعيم في مركز الجناح الأيسر لأنه يمتلك في هذا المركز الثنائي إبراهيما نداي ومصطفى شلبي.

وأضاف عبد الملك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، والمُذاع على فضائية ETC:"حسين الشحات ليس معروضا على الزمالك، ولو كان معروض النادي الأبيض ليس في حاجة لخدماته، والزمالك رفضه من قبل حينما كان لاعبا في نادي الشرقية للدخان".

وواصل أحمد عيد: "حسين الشحات مرفوض في الزمالك جماهيريا، والفريق الأبيض غنى بالأجنحة المميزة، واعترف أني رغم زملكاويتي كنت قريبا في يوم من الأيام من الانتقال للأهلي".

تعليق عقد فيريرا..

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، تطورات جديدة بشأن موقف مجلس إدارة الزمالك ، بشأن تجديد التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:"

فضل مسئولى نادى الزمالك تعليق ملف تجديد تعاقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى.

وأضاف:" علق مسئولى الزمالك ملف التفاوض مع فيريرا فى الوقت الحالى خاصة فى ظل تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، وكان فيريرا طلب تأجيل الأمر أيضًا لوقت أخر.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على كل من سموحة وسيراميكا كليوباترا فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ، بينما تعادل أمام إنبي ضمن مباريات المسابقة.