عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد وصولها للقائمة الطويلة..

حصلت على جائزة الشيخ زايد.. صدور الطبعة الثانية من رواية حجاب الساحر

صدى البلد

صدرت الطبعة الثانية من رواية “حجاب الساحر”، للكاتب والشاعر أحمد الشهاوي، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية.

 

ووصلت الرواية للقائمة الطويلة من جائزة الشيخ زايد، فرع الآداب.

txt

"دور الأسرة مع الفريق العلاجي للوصول للتعافي".. ندوة بمكتبة مصر الجديدة غدا

txt

وزيرة الثقافة وحسين فهمي يتفقدان اللمسات النهائية لتجهيزات القاهرة السينمائي الدولي

 

ومما ورد على غلافها نذكر:

يقتحم أحمد الشهاوي مجهولا جديدا في مغامرة الكتابة، يجرب ترسانة العشق التي أثراها طويلا بمدخرات وافرة، وخرج إلينا بنص روائي- هذه المرة – فيه الكثير من روح البحث، والكثير من خزائن السفر، والكثير من المحكيات والتفاصيل والشـذرات الشعرية، والكثير من الجرأة والكثير من الشفافية، والكثير من الحفر، والكثير من الاستعادة.

 

والكثير من التواضع أمام بذخ العالم وسحر اللغة الذي يتداخل مع سحر الآخرين.. وسحر الواقع الذي ينتج الألم والفقدان.


في هذا النص السردي البلوري، يضع الشاعر الشارد أوراقه فوق الطاولة كاشفا عن أسراره القليلة، عن شذرات من حياته، من ذاكرته.


من قراءاته، من مسموعاته، من رحلاته، من صداقاته. يكاد القارئ الخبير يرسم للكاتب “بروفايل” من خلال مجرى الأحداث وتعالق الشخصيات وعري الأمكنة الشخصية، البعيدة والقريبة. كأن ضوء نهار يتدلى، في هذا العمل الروائي الذي أحببته على جدار الليل”.

وأحمد الشهاوي، شاعر وكاتب من مصر، حاز علي جائزة اليونسكو في الآداب عام 1995، وجائزة كفافيس الدولية في الشعر عام 1998.


من كتبه: أحوال العاشق، الأحاديث، كتاب الموت، قل هي، الوصايا في عشق النساء، لسان الثار، باب واحد ومنازل، سماء باسمي. نواب الله، أنا من أهوى.. 600 طريق إلى العشق، لا أراني، كن عاشقا، ما أنا فيه، أنا خطأ الـنجاة.

صدرت أعماله الشعرية مترجمة إلى لغات عديدة.

حجاب الساحر المصرية اللبنانية الدار المصرية اللبنانية أحمد الشهاوي رواية جائزة الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لطمة على وجه السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

ملحقش يفرح.. عريس حلوان دعا لمليونية زفافه فشيعه الجميع إلى القبر.. صور

الطقس اليوم في القاهرة.. ونشاط للرياح في هذه الأيام

ترشيحاتنا

أول وفاة مؤكدة.. فيروس إيبولا يزحف لمنطقة جديدة بأوغندا

ميار شريف تتوج بلقب بطولة كولينا للتنس

vip بـ 305 جنيهات.. أسعار استخراج البطاقة الشخصية والغرامات

جاهزة للتسليم الفورى| بدء حجز وحدات سكن مصر

روسيا: الناتو لا يمكنه العيش بدون عدو

زيادات تصل لـ 45 ألف جنيه .. القائمة الكاملة لأسعار سوزوكي 2022 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ومكمل غذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ