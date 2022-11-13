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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"دور الأسرة مع الفريق العلاجي للوصول للتعافي".. ندوة بمكتبة مصر الجديدة غدا

صدى البلد

تنظم مكتبة مصر الجديدة في الخامسة مساء غد الاثنين ندوة بعنوان " دور الأسرة مع الفريق العلاجي للوصول للتعافي" بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بمصر الجديدة، يقدمها الدكتور ياسر امين مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، وذلك بمقر المكتبة في  42 شارع العروبة مصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الندوة سوف تناقش العلاقة الوثيقة بين الأسرة والصحة النفسية وتأثير الأسرة على النمو النفسي السوي للفرد، والتأثير على شخصيته وظيفيًا وديناميكيًا  ومايترتب عليه في التأثيرعلى نموه العقلي والانفعالي والاجتماعي .

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وأكد ان الاسرة عليها دور كبير في التنشئة  الاجتماعية ،  وبالتالى دورها المهم في التربية النفسية،  مشيرا إلى ان الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل، وهنا تتجلى العلاقة بين الأسرة والصحة النفسية .

مكتبة مصر الجديدة وزيرة الثقافة جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمي الأمانة العامة للصحة النفسية

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