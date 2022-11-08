الدراما النفسية ورشة عمل في مكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ورشة عمل تدريبية عن السيكودراما " الدراما النفسية " ، والتى تهدف الى استكشاف مشاعر المتدربين وعواطفهم وصعوباتهم او تحدياتهم وذلك باستخدام مشاهد درامية ومواقف مختلفة بتوجيه وملاحظة المدرب ، والتى يستطيع بعدها المتدرب التعبير عن مشاعره فى مشهد درامى ، كما أنه يساعد على اكتساب مهارات اجتماعية مختلفة .

تنطلق ورشة العمل من الغد الأربعاء 9 نوفمبر في مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية ، ويدرب فيها المدرب المحترف (محمد اسماعيل )الممثل بفرقة بانوراما المسرحية في الأربعاء من كل أسبوع وعلى مدار شهر .

والسيكودراما هى تقنية تهدف الى مساعدة الافراد والمساعدة فى والجماعات على اكتساب نظرة ثاقبة للمواقف المؤلمة عاطفيا ، وممارسة التحرر العاطفي والمساعدة فى إنشاء نمط سلوك صحي اكقر يتم ممارسة تلك التقنيات باستخدام الجسد والعمل على العواطف والأحاسيس.

قالت ايمان مهدى ، مدير مكتبة مصر الجديدة ان الورشة تشمل الجزء الرئيسى للجلسة مقسم الى ثلاثة اقسام ( الاحماء ،العمل،المشاركة ) كل جلسة يتم تحضير الممثلون ومساعدتهم على الدخول فى حالة ذهنية حيث يمكنهم التواجد فيها وإدراكهم للحظة الحالية، ويتم ذلك من خلال استخدام العاب وأنشطة مختلفة لكسر الحواجز .. يعقبها قسم الأداء وهو الوقت الذى تحدث فيه المشاهد الفعلية نفسها ، واخيرا فى مرحلة المناقشة ، يمكن للممثلين التعليق على الحدث من وجهة نظرهم الشخصية وليس كنقد ، ومشاركة تعاطفهم وخبراتهم مع بطل الرواية فى المشهد .

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "تحويل العمل الأدبي إلى عمل درامي " ، تناقش فيها الكاتبة والسيناريست " غادة عبد العال " ، صاحبة مسلسل " عايزة اتجوز " تجربة تحويل العمل الروائي إلى عمل درامى تتجسد في الشخصيات وتتسلسل على أوتاره الأحداث ، وهل نجاح بعض الأعمال دليل على صحة التجربة والتى بدأت من عشرات السنين يدير اللقاء السيناريست محمد ابو ريان.