عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول برازيلي لـ صدى البلد: مصر دولة محورية ولاعب أساسي بقطاع الطاقة

أليساندرو كروفينيل
أليساندرو كروفينيل فيديليس مسؤول بوزارة الزراعة البرازيلة

يتوافد العديد من المسئولين من كافة الدول إلى مؤتمر المناخ المقام حاليا بشرم الشيخ، للتفاوض والتحدث حول قضايا التغير المناخي التي تحاصر العالم أجمع، وكان من ضمن هؤلاء المسئولين، أليساندرو كروفينيل فيديليس، مسئول بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية في البرازيل، والمنسق العام للاقتصاد الحيوي والموارد الوراثية.

أجاب أليساندرو كروفينيل فيديليس"، عن سؤالين لصدى، وتحدث عن رؤيته حول مؤتمر المناخ، وسبل التعاون بين البلدين.

هل تعتقد أن قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ تحقق خطوات إضافية أو تقدم عن قمة جلاسكو أو تساعد في توحيد الدول المختلفة لاتخاذ إجراءات حاسمة؟ 

أعتقد أن تلك القمة بها 50% مفاوضات و50% اتخاذ قرارات وذلك في رأيي جيد للغاية، وأعتقد أن تلك القمة هي الأكثر وضوحا وتركيزا على الأهداف المحددة التي تتمحور في الحفاظ على البيئة ودعم الدول المتضررة، وأكبر دليل على الفعالية هو المبادرات المطروحة التي من شأنها تدعم بالمال الدول التي تواجه خطر المناخ، ويظهر ذلك في النقاشات والحوارات المختلفة في تلك القمة. 

ما هي سبل التعاون بين مصر والبرازيل في ضوء مشروعات الطاقة والمشروعات المختلفة التي تناقشها قمة المناخ؟ 

في الحقيقة لست مخول بالتحدث باسم الرئاسة في تلك اللحظة للحديث عن الاتفاقيات، لكني أعلم مدى عمق العلاقات بين الدولتين منذ عشرات السنين، وأعتقد أيضا أن الحكومة البرازيلية حريصة كل الحرص على إبرام اتفاقيات وعقد شراكات مختلفة الجوانب مع مصر لأنها دولة محورية وهامة ولاعب أساسي في قطاعات الطاقة المختلفة في المنطقة في الوقت الحالي.

مؤتمر المناخ COP27 التغير المناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

مش عارفين يسددوا ديونهم.. زوجان يتخلصان من حياتهما بطريقة مرعبة بالمنوفية

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الفرق 10 درجات.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس.. فيديو

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حمادة مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لوفاة أصغر ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية

موضوعات متعلقة

الرئيس الكولومبي السابق لصدى البلد: مصر ستصبح أضخم سوق لإنتاج الطاقة

المديرة العالمية بالبنك الدولي لصدى البلد: مؤتمر المناخ مبهر ونقدر الإصلاحات التي تقدمها مصر وإبرازها تكافل وكرامة

وزيرة التنمية الدولية النرويجية لصدى البلد: منبهرة بتنظيم COP27 وتوجد عدة اتفاقيات مع مصر بالطاقة الخضراء

وزيرة الطاقة القبرصية لـ صدى البلد : قمة المناخ أقوى وأميز من سابقاتها

وزير التنمية الألماني: القاهرة وبرلين تقودان العالم للحفاظ على حرارة الأرض| خاص

السفير الأمريكي ديفيد ثورن لصدى البلد: نحن نحب مصر وندعمها دائما وهي دولة ذات موارد متنوعة للطاقة

رئيسة البنك الأوروبي لصدى البلد: زيارة بايدن لمؤتمر المناخ مهمة للغاية

نانسي بيلوسي لـ صدى البلد: خطاب بايدن رائع.. ورسالة لكل قادة العالم من شرم الشيخ

ترشيحاتنا

أبو مازن في حوار الساعة: مصر تبذل جهودا جبارة للمصالحة الفلسطينية.. ونتنياهو لا يؤمن بالسلام والأمريكيون يدركون عنصرية إسرائيل

فرمان من فيتوريا.. استدعاء مروان حمدي لمنتخب مصر

وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين

مسئول برازيلي لـ صدى البلد: مصر دولة محورية ولاعب أساسي بقطاع الطاقة

تركيا.. عملية أسطنبول الأخطر ضمن هجمات إرهابية منذ 2016

رئيس الوزراء: الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً جديدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من الإفراط في تناول الزنجبيل

فستان ملائكي.. سوسن بدر بإطلالة خلابة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القوات المسلحة تنظم عدد من الزيارات الميدانية للملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر

غايبة السنادي | أجرأ اطلالات رانيا يوسف في القاهرة السينمائي الأعوام الماضية

فيديو

مأساة جديدة.. عريس حلوان ودع أسرته وأصدقاءه في ليلة زفافه |فيديوجراف

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

تشافي.. جيرارد بيكيه يكشف سر اعتزاله كرة القدم | فيديو جراف

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ