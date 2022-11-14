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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلاش نحاكمها.. فريدة سيف النصر تعلق على أزمة عودة شيرين وحسام حبيب

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن أزمة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. 

وقالت فريدة سيف النصر : “بدل عنتر وعبله ..حسام وهبله..الطيبه الزمان ده بتبقي هبل ياشيري..المهم..خلصنا كلام ولا لسه علشان مامي تتكلم”. 

وأضافت فريدة سيف النصر : "الهجوم زايد عن الحد. من مطربات ممثلات معجبات..يعني..وكأن حياتهم كلهم مثاليه..الجميع عنده مشاكل وفيهم اللي انضرب واتشتم وخيانات ومشاكل مع الاهل عادي زي باقي البشر ده في حب بيقتل حبيبته اشمعني مركزين معاها.. طبعا كل ده غلط وارفض عقوق الوالدين خاصة الام عشقي أنا أمي..وطبعا الاخوات مايتعوضوش. لكن بين السطور وأدق التفاصيل حاجات مانعرفهاش ماشوفناش..هي فقط تعرفها. 

واوضحت فريدة سيف النصر : "الفرق بينها وبين غيرها أنها من غير فرامل ..اللي في قلبها. وعقلها وكلها علي لسانها هي كده واضحه ..بلاش نحاكمها بقسوه دي حياتها هي حاسبوها علي فنها بس..هي حد غلبان اوي عايز يحب ويتحب..سيبوها ولو ربنا مش عايز ماكانوش اتجوزوا تاني..عيب بقي كل برنامج  بمذيعاته جلد ونقد وكأنهم ملائكه عيب..كفايه قنوات اليوتيوب السبوبه كل من هب ودب يسب الناس ربنا ينتقم منكم.. ولا المطربات الفاضلات كفايه بقي لحد كده اللي من هنا وهناك..ده مش اسلوب محروقين اوي علي أهلها..طيب ظروفكم ايه مع اهاليكم انتم ما احنا مانعرفش. والله عالاقل هي اهلها شايلاهم بقالها كتير..وبرضه تظل شيرين احلي صوت حساس..هي وانغام. 

وأشارت فريدة سيف النصر : “المصريين الحيله..ايه الموضوع..امال ماهر كمان صوت قوي زي الحلو والحجار والناس القيمه دول.شيرين سيبوها هي حاله خاصه كاصوت وشخصيه.شيرين تتجوز تتطلق ايه المشكله .هي في حالة عدم توازن بتحبه لكن مش ناسيه كلامه لها وقالته وربنا مابيسيبش لو مأذيه ربنا مش هايسيب حقها. سيبوها تخوض التجربه لاخرها دي حياتها ماتهددوهاش..مش هانقف جنبك تاني خسرتي جمهورك ايه ده..ليه يعني هي بقت جاسوسه. وبعدين اللي ضخم الحكايه الإعلام كفايه بقي حرام مش كده .وعلي فكره ياشيرين اغنية المترو تحفه .اقلب الصفحه ومن اول السطر..خلصنا”. 

فريدة سيف النصر الفنانة فريدة سيف النصر شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شيرين عبد الوهاب حسام حبيب Arts Entertainment

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