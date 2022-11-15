أمل جديد لمرضى السكر.. علاجات حديثة عن طريق الفن وتحت اللسان.. فيديو

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن مرض السكر أكثر الأمراض انشتار على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك نوع من مرض السكر مرتبط بالسمنة وقلة ممارسة الرياضة.

وقال أسامة حمدي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك نوع من مرض السكر، مرض بمجموعة من الفيروسات ومنها فيروس كورونا الذي قد يسبب السكر.

وتابع أستاذ أمراض السكر والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن هناك اختراع جار العمل عليه، وهي اعطاء الإنسولين عن طريق الفم، مؤكدا أن هذا الإنسولين سيتم امتصاصه عن طريق الأمعاء.

وضعه تحت اللسان

وأشار أسمة حمدي إلى أن هناك أيضا نوع أخر جار العمل عليه أيضا، وهو الأنسولين الذي يتم وضعه تحت اللسان، وجار اجراء التجارب عليه، للخروج بأفضل النتائج.