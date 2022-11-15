حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.



وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود فرصة بنسبة حدوث 40% لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وكذلك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 24 16

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 24 16

دمياط 23 19

بورسعيد 23 19

الإسماعيلية 24 16

السويس 25 17

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 23 17

شلاتين 28 22

الإسكندرية 22 17

العلمين الجديدة 22 17

وادي النطرون 24 16

مطروح 23 15

السلوم 21 12

سيوة 23 16

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 24 16

كاترين 18 09

رأس سدر 22 18

نخل 23 13

طابا 25 20

نويبع 27 20

حلايب 27 21

شرم الشيخ 28 21

الغردقة 27 19

مرسى علم 27 20

الفيوم 24 16

بني سويف 24 14

المنيا 25 13

أسيوط 24 12

سوهاج 25 13

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 28 19

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 28 18

أبو رماد 27 20

رأس حدربة 26 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 33 21

الرياض 31 17

المنامة 28 24

أبوظبى 31 24

الدوحة 31 24

الكويت 27 17

دمشق 20 09

بيروت 22 16

عمان 18 08

القدس 18 10

غزة 22 13

بغداد 26 13

مسقط 31 23

صنعاء 26 05

الخرطوم 36 19

طرابلس 25 15

تونس 25 13

الجزائر 22 15

الرباط 25 14

نواكشوط 35 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 15 01

إسطنبول 15 10

إسلام آباد 24 09

نيودلهي 28 13

جاكرتا 31 26

بكين 15 01

كوالالمبور 31 24

طوكيو 14 09

أثينا 19 12

روما 17 13

باريس 12 08

مدريد 13 08

برلين 13 07

لندن 12 08

مونتريال 01 05-

موسكو 01- 04-

نيويورك 08 06

واشنطن 09 04

أديس أبابا 24 06