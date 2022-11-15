كلام نهائي.. موقف ماني من المشاركة مع السنغال أمام هولندا في المونديال| فيديو

أكد الاسان ندور، لاعب سانت إتيان الفرنسي ومنتخب السنغال الأسبق، أن منتخب بلاده، قادر على تحقيق نتائج مميزة في مونديال 2022.

وقال الاسان ندور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن منتخب السنغال يمتلك الخبرات اللازمة لمواجهة الفرق الكبيرة، وقطر البلد المضيف لن يكون منافسا ضعيفا للسنغال في المونديال.

وأكمل:" غياب ساديو ماني عن المباراة الأولى؛ أمر محقق، والأمل أن يلحق بباقي المباريات، ولدينا في السنغال أساليب كثيرة لتجهيز ساديو ماني، منها: السحر، ولكن أعتقد أن غيابه عن مواجهة هولندا أصبح أمرا واقعا".

وواصل: "اللعب في كأس العالم شعور لا يصدق، لقد سبق لي اللعب في نسخة 2002، والفوز على فرنسا كان شعورا لا يوصف".

وتابع: "أحترم الكرة المصرية، والمنتخب الحالي يضم نجوما كبيرة، على رأسهم: محمد صلاح، والحظ ساندنا أمام الفراعنة في تصفيات المونديال، وأحب محمد أبو تريكة، إنه لاعب مميز للغاية، كما أعلم الأهلي، إنه النادي الأكبر على مستوى إفريقيا، وأتمنى التواجد بالقاهرة لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".