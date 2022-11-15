للمرة الثانية.. مايان السيد تتعاون مع يسرا في رمضان 2023

كشفت الفنانة مايان السيد، عن مشاركتها في مسلسلها الجديد، رفقة النجمة الكبيرة يسرا، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وذلك خلال حوارها في برنامج "ET بالعربي"، التي تقدمة الإعلامية ريم ميلاد.

وقالت مايان السيد، إنها ستقف أمام يسرا للمرة الثانية؛ بعد ظهورها معها في مسلسل "حرب أهلية" الذي تم عرضه في رمضان 2021.

ورفضت مايان، الكشف تفاصيل دورها في المسلسل الذي يجري التحضير له خلال الفترة الحالية، ولم يتم الإعلان عن تفاصيله بواسطة شركة العدل جروب حتى الآن.

وكشفت مايان السيد عن كواليس صداقتها مع الممثلة الشابة أميرة أديب، مؤكدة أنهما تعرفا عبر الإنترنت، ثم سافرا سويا إلى المكسيك خلال صيف 2022، ومن بعدها توطدت علاقتهما بشكل كبير.

ومن ناحية أخري، تحدثت مايان عن احتفالية عيد ميلادها الأخير: "أنا بحب أفضل طبيعية جدا، وبحب كل صحابي وجولي عيد ميلادي عشان يفرحوني، وكان عيد ميلادي الـ 25 ومهم أوي بالنسبة لي، وأنا من الشخصيات اللي بتحب تحتفل بعيد ميلادها وأنا بحب الحياة".

ويُعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع مايان السيد مع يسرا، بعد مسلسل "حرب أهلية" الذي عُرض في رمضان 2021.

هاشتاج جوزني

يذكر أن الفنانة مايان السيد، يعرض فيلمها الجديد حاليا، والذي يحمل اسم "هاشتاج جوزني" وهو من بطوله مع أمير المصري، دينا، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، إسلام إبراهيم وريهام الشنواني، تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.