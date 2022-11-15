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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

24 ساعة مسخرة.. مجموعة قصصية جديدة لمنير عتيبة

صدى البلد

تحت عنوان “24 ساعة مسخرة”، صدرت المجموعة القصصية الجديدة للأديب منير عتيبة عن سلسلة إبداعات قصصية بالهيئة المصرية العامة للكتاب2022، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

 

تحتوى المجموعة على 24 قصة قصيرة يتخذ معظمها القالب الفانتازي إطارًا له انطلاقًا من أحداث الواقع المعيش. لتناقش أهم القضايا التي تشغل بال الإنسان المعاصر على المستوى الاجتماعي والسياسي والوجودى والنفسي، بصياغة لا تخلو من سخرية تهكمية تجعل القارئ يعيد رؤية ما يظنه طبيعيًا لكثرة اعتياده بمنظار جديد، مما يجعله يعيد النظر في الكثير من الأفكار والمسلمات التي لابد من تغييرها أو تجاوزها. قصص المجموعة اتخذت عناوين دالة مثل: تيتانيك في خورشيد- مهر افتراضي- ماكينة حلاقة- الملقن- المرشح- المسلماني دخل المسجد- أهل الخير- باعوا القضية- مُريد السندباد- خطيئة تشيكوف- الندواتي- أرض الحلم- دعوة أم- سبعة دروس في الحب- سعاد خمسة متر- صياد الإناث- طلوقة- المتحرش- تحت التهديد- قائمة الطعام- طبق اليوم- كبدة عباس الديب- كشكشها.. طفيها- الجثة. كما ترك الكاتب عدة صفحات يملأها القارئ بقصته الخاصة تحت عنوان (مساحة حرة.. اكتب ملهاتك).
يذكر أن هذه المجموعة هي الكتاب رقم خمسين لمنير عتيبة والمجموعة القصصية الثامنة له.
 

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منير عتيبة كاتب مصري حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة جدًا، وحاصل على جائزة اتحاد كتاب مصر مرتين في الرواية والقصة القصيرة. مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب. نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجل الأعلى للثقافة

المجموعة القصصية منير عتيبة الهيئة المصرية العامة للكتاب إبداعات قصصية جائزة الدولة اتحاد كتاب مصر

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