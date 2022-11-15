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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-11-2022

صدى البلد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، وسجلت  أسعار الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه وتراجع الفلفل 12 جنيها، والجزر، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والفلفل الألون 24 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،و الكوسة ،و الفاصوليا 10 جنيهات بسوق التجزئة .

وسعر الفلفل الحامي 5 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

 

وسعر الكابوتشا تراوح من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه للواحدة ،والبروكلي 13 جنيها ،والقرنبيط 10 جنيهات، والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة .

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وسعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 10 جنيهات ،والخيار 8 جنيهات .

وسعر البصل الأحمر 6.5 جنيه،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 16 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

 

وسعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 8 جنيهات ، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

 

أسعار الفاكهة اليوم:

جاء سعر البرتقال اليوسفي 10 جنيهات، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان 3.5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف والعنب الكرمسون 20 جنيها .


وسعر التفاح الأصفر 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والعنب الأحمر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها .

 

وسعر التفاح الاخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

اسعار الخضروات الخضروات البطاطس أسعار الخضر الكرنب الأحمر

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