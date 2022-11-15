الأعلى منذ 3 شهور.. صعود تاريخي في أسعار الذهب عالميا

حققت أسعار الذهب العالمية أعلى سعر تسوية منذ منتصف أغسطس عند تسوية تعاملات أمس الإثنين.

وعند التسوية، زاد سعر الذهب بنحو 0.4% أو بحوالي 7.50 دولار إلى 1776.90 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطًا منذ منتصف أغسطس.

وجاءت مكاسب الذهب رغم ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، والعائد على سندات الخزانة الأمريكية.

أما في سوق الأسهم، فقد هبط مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.9%، كاسرا اتجاها صعوديا استمر يومين، كما انخفض مؤشر "ناسداك 100" الذي يعطي وزنا كبيرا لأسهم التكنولوجيا، وقفزت عوائد سندات الخزانة بأن سجل عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات نحو 3.87%.

توتر وترقب

جاء ذلك، بعد تصريحات نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لائل برينارد، بأنه سيكون من الملائم "قريبا" أن يعمد البنك المركزي إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

لكنها أكدت على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "لديه مهمات إضافية عليه إنجازها" حتى ينخفض بمعدل التضخم، مما جعل المستثمرين في حالة توتر وترقب. لم تصرح برينارد بالالتزام بالتراجع خطوة إلى رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر ديسمبر، ولم توضح ماذا تعني بكلمة "قريبا".

وفي وقت سابق على تلك التصريحات، تسببت التعليقات المتشددة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في إرباك حركة الأسواق حيث فكر المستثمرون فيما إذا كانت حالة الانتشاء التي سادت عقب إعلان مؤشر أسعار المستهلك تنطوي على مبالغة.

وانخفض الين بنسبة 0.8% بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.3% مقابل الدولار بعد أن قال والر إن البنك المركزي لديه طريق للسير فيه قبل أن يتوقف عن رفع الفائدة.

وقال والر أيضًا إن السوق "استبقت الأحداث" بسبب التباطؤ غير المتوقع لمؤشر التضخم.

يأتي صعود الدولار بعد أن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 3.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأيام الأولى للوباء، حيث قلص المتداولون رهاناتهم على زيادات الاحتياطي الفيدرالي القوية بعد تباطؤ التضخم الأمريكي أكثر من المتوقع.