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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها أعمال توسعة وتحويلات.. أبرز أحوال المرور اليوم الثلاثاء| فيديو

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى، جولة سريعة عن أحوال المرور في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأفادت مقدمة البرنامج بوجود سيولة مرورية نسبية بكوبري 15 مايو، تزداد مع الوقت في طريق ميدان التحرير، كما أن هناك بعض الكثافات في اتجاه المعادي وحلوان، بينما تزداد الكثافة المرورية على طول كوبري أكتوبر في اتجاهي رمسيس والإسعاف حتى نزلتي غمرة والعباسية، فضلًا عن الكثافة المرورية في مناطق الزاوية الحمراء والوايلي.

أعمال توسيع الطريق

وفي الجيزة، تتواجد الكثافة المرورية من طريق المحور حتى ميدان لبنان بسبب أعمال توسيع الطريق وغلقه في بعض المناطق، علاوة على زيادة الكثافة المرورية عند محور صفط حتى جامعة القاهرة، إلى جانب الكثافة المرورية بالهرم بسبب التحويلات المرورية نتيجة غلق الشارع كليًا بمسافة 500 متر، بينما هناك سيولة مرورية عند كوبري أكتوبر.

المرور أحوال المرور سيولة مرورية ميدان التحرير حلوان الكثافة المرورية التحويلات كوبري اكتوبر

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