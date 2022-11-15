عرض ثان لفيلم "عندما تنحسر الأمواج" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يقام اليوم العرض الثاني لفيلم "عندما تنحسر الأمواج " ضمن العروض الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، والذي يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"عندما تنحسر الأمواج " فيلم روائي لـ لاف دياز، ومن إنتاج الفلبين، الدنمارك، البرتغال، فرنسا لعام ٢٠٢٢، وتدور أحداث العمل حول ملازم شرطة يعيش متفان في حيرة أخلاقية إذ ترتكب الشرطة أعمالا وحشية ضد تجار المخدرات لدرجة أن شعوره بالذنب يصيبه بمرض جلدي خطير. وأثناء رحلة الشفاء، يعود إلى حياته ماض مظلم.



يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 187 دقيقة، في الساعة الـ 8:30 مساءً بسينما الهناجر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم22 نوفمبر الجاري.