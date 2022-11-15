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رئيس التحرير
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السبب السكري وارتفاع ضغط الدم.. 3 أعراض لقرحة القدم |تفاصيل

3 أعراض لقرحة القدم
3 أعراض لقرحة القدم من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم .. تفاصي

يعاني مرضى السكري من ارتفاع ضغط الدم ،كما يمكن أن تتشكل تقرحات القدم أيضًا ، إذا كان لديك بالفعل قرحة في القدم ، فقد تكون خطيرة 

ما هو مرض السكر؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي يوضح الدكتور أربان أن مرض السكري هو اضطراب أيضي مزمن ، حيث يظل سكر الدم مرتفعًا. ويسمى أيضًا  بمرض السكري، هناك مرض السكري من النوع 2 ، يقلل جسمك أو يصبح غير حساس لهرمون الأنسولين الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم. بسبب زيادة نسبة الجلوكوز في الدم.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

يسمى ارتفاع ضغط الدم. في هذا المرض ، يبدأ الدم بالتدفق داخل الجسم بضغط أكبر من المعتاد. بسبب ذلك ، يضع الدم ضغطًا إضافيًا على جدران وأعضاء الشرايين. وفقًا للدكتور بهاتاشاريا ، إذا كان مستوى ضغط الدم لديك أكثر من 130/80 مم زئبق ، فسيتم تسميته بارتفاع ضغط الدم.

قرحة القدم من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم؟

يزيد مرض ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية. وهو ما يُلاحظ غالبًا عند مرضى السكري. هذا التأمين هو سبب معروف  لقرحة القدمين . في هذا المرض ، يكون وصول الأكسجين والتغذية أقل إلى القدمين. في الوقت نفسه ، تقوم الخلايا أيضًا بعمل إزالة السموم ببطء. بسبب أي تقرحات أي تبدأ الجروح في التكون في القدمين.

وهذا أيضًا سبب تكون القرح في القدمين

وفقا للدكتور أربان ، ضغط الدم الأعلى من 130/80 مم زئبق يمكن أن يسبب تندب بطانة الأوعية الدموية. والتي يمكن أن تأخذ شكل تقرحات القدم. تتشكل تقرحات القدم عند مرضى السكري ، خاصة بسبب مرض تصلب الشرايين في الشرايين.

3 أعراض لقرحة القدم

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 وفقًا لجامعة UPMC ، هناك 3 أعراض رئيسية لأعراض قرحة القدم السكرية. وتشمل هذه الحرق والتورم والألم في القدمين أو باطن القدمين أو أصابع القدم. إذا لم تلتئم جروح قدميك لفترة طويلة ، فإنها تسمى أيضًا قرحة القدم.

يجب على مرضى السكري اتباع هذه النصائح السبعة

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وفقًا للدكتور Arpan Bhattacharya ، إذا كنت تريد تجنب تقرحات القدم في مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، فاتبع هذه النصائح السبعة.

  1. افحص مستوى السكر في الدم بانتظام.
  2. حافظ على ضغط الدم تحت السيطرة.
  3. الإقلاع عن التدخين والشرب.
  4. لا تدع الكوليسترول يرتفع.
  5. ارتدِ الأحذية والجوارب المناسبة.
  6. في الفحص الطبي المنتظم ، افحص قدميك من قبل الطبيب.
  7. كن حذرًا أثناء قص أظافر أصابع قدمك حتى لا تتأذى أو تقطع.
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