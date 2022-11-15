عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لصدى البلد:  مؤتمر المناخ بمصر أقوى من سابقه

رئيس الاتحاد البرلمان
رئيس الاتحاد البرلمان الدولي خلال لقاءه مع صدى البلد

أتاح مؤتمر التغير المناخي المتقدم حاليا بمدينة شرم الشيخ، فرصة عظمى في جمع قادة العالم لتنفيذ حلول جذرية لأزمة المناخ التي لم ينجو منها أحد ومن آثارها المخيفة.

وكان من ضمن الفعاليات المهمة هو مؤتمر أقامه الاتحاد البرلماني الدولي والذي جمع بين كافة أعضاء البرلمانات في العالم، وكان من أبرز الحاضرين، رئيس الاتحاد البرلمان الدولي "دوارتي باتشيكو".

رئيس مجلس النواب المصري مع نائب رئيس مجلس النواب المصري “ محمد ابو العينين”

وخلال الحضور للمؤتمر  الذي شارك فيه نائب رئيس مجلس النواب "محمد أبو العينين"، أجرى  موقع "صدى البلد"، لقاءً مهمًا مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي تحدث فيه عن رؤيته لمؤتمر المناخ والنتائج المأمولة منه.

 نود أن نعرف  هل ترى أن هذه القمة مختلفة في نقاشاتها ونتائجها عن القمة الماضية في جلاسكو ؟ 

تقابلنا العام الماضي كقادة برلمانات في قمة جلاسكو، وظللنا لمدة أسبوعين بدون الوصول إلى أي اتفاقات أو توافق في وجهات النظر، بينما هنا في قمة شرم الشيخ وخلال العام الماضي قتل الكثير من البشر وتأثرت العديد من المناطق حول العالم بفعل التغيرات المناخية، ويصبح الأمر أسوأ شيئا فشيئا بمرور الوقت لذلك أعتقد أن قادة العالم يجب عليهم فهم أننا إذا لم نتوصل هنا الى اتفاقات جذرية لن تسامحنا الأجيال القادمة.

هل ترى اختلافات في النتائج؟ 

نعم وكانت أهمها اختلاف وجهة نظر الجانب الأمريكي والذي يعتبر الداعم والممول الأكبر في المجموعة والذي أصبح يعي مدى أهمية دوره في الحماية. 

لدينا العديد من حلول عديدة ومختلفة لكننا يجب أن نمتلك إرادة التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة اعتمادا على العلم والتكنولوجيا.

محرر صدى البلد خلال لقاءه مع رئيس الاتحاد البرلمان الدولي 
التغير المناخي COP27 أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الشتاء قادم.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الأسرة الحاكمة في قطر لإخفاء خيام الجعة

أجبر الطلاب على الغياب.. تفاصيل دور البرد المنتشر بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

فيروس التنفسي المخلوي يضرب الأطفال.. ويشبه نزلات البرد.. اكتشف الأسباب والأعراض وأفضل علاج

الإصابة بالفشل الكلوي .. تحذير من الجمع بين تلك الأدوية لعلاج دور البرد المنتشر

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

عقب إقرار الرئيس للعلاوة الاستثنائية لمجابهة الغلاء.. اعرف المستفيدين من هدية السيسي؟

موضوعات متعلقة

مسئول برازيلي لـ صدى البلد: مصر دولة محورية ولاعب أساسي بقطاع الطاقة

الرئيس الكولومبي السابق لصدى البلد: مصر ستصبح أضخم سوق لإنتاج الطاقة

المديرة العالمية بالبنك الدولي لصدى البلد: مؤتمر المناخ مبهر ونقدر الإصلاحات التي تقدمها مصر وإبرازها تكافل وكرامة

وزيرة التنمية الدولية النرويجية لصدى البلد: منبهرة بتنظيم COP27 وتوجد عدة اتفاقيات مع مصر بالطاقة الخضراء

وزيرة الطاقة القبرصية لـ صدى البلد : قمة المناخ أقوى وأميز من سابقاتها

وزير التنمية الألماني: القاهرة وبرلين تقودان العالم للحفاظ على حرارة الأرض| خاص

السفير الأمريكي ديفيد ثورن لصدى البلد: نحن نحب مصر وندعمها دائما وهي دولة ذات موارد متنوعة للطاقة

رئيسة البنك الأوروبي لصدى البلد: زيارة بايدن لمؤتمر المناخ مهمة للغاية

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" 

القوي العاملة: 2.1 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لـ421 ألف عامل

بعد تصديق الرئيس السيسي.. من هم المستفيدون بـ300 جنيه علاوة غلاء شهريا؟

مستشار الرئيس للصحة: المخلوي التنفسي يسبب التهابات رئوية حال إهماله

إعارة في يناير.. شوبير يكشف حقيقة رحيل ميسي عن الأهلي

تدهور صحته.. إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا للمرة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب السكري وارتفاع ضغط الدم.. 3 أعراض لقرحة القدم |تفاصيل

حقيقة إلغاء الدراسة .. طرق انتقال العدوى للفيروس التنفسي تثير ذعر الأمهات

إطلالة مثيرة.. ميريام فارس بـ تيشيرت كرة القدم قبل كأس العالم

حتى لا تندم| لصحة الرجال.. 5 اختبارات يجب إجراؤها بعد 18 عامًا

فيديو

سمية الخشاب: أعيش حالة من النشاط الفني بـ أرواح خفية والتاروت| خاص

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ