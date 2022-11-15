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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: الأشخاص المصابين بـ COVID هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية حادة

ماذا يحدث عند الأصابة
ماذا يحدث عند الأصابة بالسكتة الدماغية؟ وما علاقة إرتباطها

وجدت دراسة نشرت في مجلة Neurosurgery أن COVID مرتبط بالسكتة الدماغية، وأن الأشخاص المصابين بالفعل بـ COVID هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية حادة.

في الوقت نفسه ، قالت دراسة أخرى من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس إن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد كانوا أكثر عرضة بنسبة 50 ٪ للإصابة بالسكتة الدماغية. يحدث عندما لا تزود الجلطة الدموية أو أي انسداد آخر بالدم والأكسجين إلى الدماغ، السكتة الدماغية الإقفارية هي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.

ماذا يحدث عندما تحدث السكتة الدماغية؟

  • صعوبة الكلام
  • الارتباك المعرفي
  • مشاكل العين،
  • فقدان الإحساس في جانب واحد من الجسم
  • تلف في الدماغ
  • الشلل او الموت

سيتم فهم السكتة الدماغية من خلال هذه العلامات

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يمكن أن تسبب السكتة الدماغية تصلبًا أو ضعفًا مفاجئًا في جزء واحد من الجسم ، بما في ذلك الوجه والساقين. إلى جانب ذلك ، قد يكون هناك صعوبة في فهم الكلام ، وصعوبة في العرض ، وصعوبة في المشي ، والترنح ، وارتعاش الرأس.

كما يدمر كوفيد الدماغ بهذه الطرق

بالإضافة إلى السكتة الدماغية ، يؤثر مرض كوفيد على الدماغ بعدة طرق أخرى، ويمكن أيضًا ملاحظة المشكلات المعرفية والذاكرة والاكتئاب والقلق والصداع النصفي في Long COVID. يرتبط اضطراب الحركة الطويل الأمد والرعشة وتقلصات العضلات اللاإرادية بنوبات الصرع واضطرابات السمع والبصر وصعوبات التوازن والتنسيق.

زاد الاضطراب العصبي بعد كوفيد

وفقًا لتقرير ، تم العثور على 40 مليون حالة من الاضطرابات العصبية من جميع أنحاء العالم بسبب كوفيد. يشمل هؤلاء أيضًا الأشخاص الذين أظهروا أعراضًا خفيفة لـ Kovid.

قد تقلل اللقاحات من المشاكل

لقاحات كوفيد ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الحد من أعراض مرض كوفيد الطويل لكنها فعالة إلى حد ما، وفقًا للتقرير المنشور في مجلة Nature ، فإن هذه اللقاحات تقلل من تأثير  كوفيد على الدماغ بنسبة 20 بالمائة.

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دراسة: الأشخاص المصابين بـ COVID هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية حادة

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