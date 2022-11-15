محكوم عليه بالإعدام.. سقوط عنصر إجرامى بحوزته بنادق آلية في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مقتل شخص وإصابة آخرين"، محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" وبالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه"حال إستقلاله سيارة "ملاكى" منتهية التراخيص بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، وبتفتيش السيارة عُثر بحوزته على (2 بندقية آلية - 7 خزائن آلية - عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.