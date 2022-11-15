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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب دين على والدها.. أم تحرض صديقتها علي خطف ابنتها وتطلب فديه

أرشيفية
أرشيفية

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة اختطاف طفلة من امام مدرستها بالزاوية الحمراء ومطالبة والدها بفدية لإطلاق سراحها وضبط مرتكبى الواقعة.

 كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم قرر بغياب "نجلته سن 6  سنوات" ، عقب خروجها من المنزل سكنهما فى طريقها للمدرسة ، وفى  وقت لاحق تلقى إتصالا هاتفياً وأبلغه المُتصل بقيامه بخطف نجلتـه ، ومساومته على دفع مبلغ مالى نـظيـر إطلاق سراحها.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة والدة الطفلـة وصديقتهـا مقيمتان بدائرة القسم أمكن ضبط الثانية وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها .

وإعترفت بإرتكابها الواقعة بتحريض من الأولى وقيامها بإصطحاب الطفلة لأحد المقاهى والإتصال بالمُبلغ ومساومته على المبلغ المالي .

وبسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء بأقوال الثانية ، وأنها قامت بذلك لإجبار زوجها برد المبلغ المالى الذي سبق واقترضه منها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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