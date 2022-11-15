وزير الطاقة بكوستاريكا: عملنا على وجود برامج حماية البيئة وتقليل الانبعاثات.. فيديو

أكد فانس جاتنباغ، وزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، أن هذا هو وقت التنفيذ لتقليل الإنبعاثات العالمية، للحد من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن خفض الإنبعاثات أصبحت امر ضروري وحتمي.

وقال فانس جاتنباغ، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر المناخ، أنه عملنا على وجود العديد من البرامج لحماية البيئة، منها المحميات، وقانون لحماية الأنهار، مؤكدا أنه نحن عازمون على تحقيق نتائج هامة للحد من التغيرات المناخية.

وتابع وزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، أن تاريخان في الحفاظ على البيئة بدأ منذ سنوات طوال، مؤكدا أنه سنسعى لعقد شراكة مع المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، لوضع حلول عاجلة للتغيرات المناخية.

للحد من الانبعاثات

وأشار فانس جاتنباغ إلى أنه عملنا على تقليل التلوث الناتج عن الكهرباء، ولدينا استخدام كبير في الطاقة المتجددة، للحد من الإنبعاثات.