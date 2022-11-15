عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هدى الأتربى تحسم الجدل حول إجرائها عملية تجميل وتنشر صورا لها بدون ماكياج

صدى البلد

حسمت النجمة هدى الإتربى الجدل، حول ما أثير مؤخراً على صفحات السوشيال ميديا، من شائعات تفيد بأنها أجرت عمليات تجميل فى وجهها،  حيث ردت هدى على الشائعات بطريقتها الخاصة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور جديدة، ظهرت فيها بدون مكياج، وأبرزت ملامحها الطبيعية، لتؤكد أن ظهورها المختلف فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كان سببه الماكياج.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور، مؤكدين اعتزازهم بها وبجمالها الطبيعى، يأتى ذلك فى الوقت الذى خطفت فيه هدى الأنظار بتألقها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ44، بإطلالة جذابة بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد، حيث ارتدت جمبسوت أنيقا ومميزا باللون البيج الفاتح، وتميز الجمبسوت بمجموعة من التطريز اللافت الذي يبرز جمال أنوثتها، واعتمدت هدى الأتربي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتصور حاليا هدى الأتربى مسلسلها الجديد المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تعد هدى الأتربى من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية إتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها فى العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

وتميزت هدى الأتربى بالتنوع فى إختيار أدوراها فى الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية فى السينما والتليفزيون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

الفيروس المخلوي في المدارس.. إجراءات حاسمة حال إنتشار العدوى| تعرف عليها

البشرية في خطر.. انخفاض الحيوانات المنوية للنصف عند الرجال

ترشيحاتنا

عمليات تجميل .. صورة تامر حسني تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

إيران.. اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري

غدا.. النطق بالحكم على 23 متهمًا فى خلية السلام

الصحة: 3 أعراض لو استمرت عند الإصابة بالفيروس المخلوي تحتاج تدخل طبي

انفراجة جديدة بأزمة الأعلاف.. وتغيير مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم|تفاصيل

دراسة أثرية.. اليونانيون استخدموا الأواني المتنقلة كـ"حمامات" لقضاء حوائجهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خضوع هدى الأتربي لعمليات التجميل.. إطلالات تكشف الحقيقة

البشرية في خطر.. انخفاض الحيوانات المنوية للنصف عند الرجال

ليلى علوي وجوهرة على ريد كاربت فيلم جلال الدين بمهرجان القاهرة.. صور

رحيل محمد سلطان.. حكاية الموسيقار الأوفى في مصر وكيف بكى زوجته الفنانة الشهيرة

فيديو

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

فيهم الصالحون والطالحون.. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من المنزل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ