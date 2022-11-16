أستاذ باطنة: السمنة والعادات الغذائية الخاطئة من أكبر مسببات مرض السكر..فيديو

أكد الدكتور أسامة حمدي ، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن العينات التي تؤخذ من مريض السكر توضح نتائج معينة، وهي أن واحد من كل 4 أشخاص لا يعرف أنه مصاب بالسكر.

وقال أسامة حمدي، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن 43 مليون مريض بالسكر في الولايتت المتحدة الامريكية حتى الأن، مؤكدا أن السمنة والعادات الغذائية الخاطئة أكبر مسببات لمرض السكر.

وتابع أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن عبوة المشروبات الغازية تحتوي على 9 ملاعق سكر، مما يجعلها تزيد من نسبة السكر في الجسم.

وأشار أسامة حمدي إلى أن الانسولين مادة بروتينية، مؤكدا أن امتصاصها يكون صعبا من جدار الأمعاء

