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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس.. أول قرار من التربية والتعليم بعد انتشار الفيروس المخلوي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

حساب دولاري.. شرط الاستفادة بقانون منح تيسيرات دخول السيارات من الخارج
كشف علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل وإجراءات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، موضحا أن الجمارك أصدرت الجداول التعريفية الخاصة باستيراد السيارات.

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر
كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات إصابة أطفال المدارس بالفيروس المخلوي.

الشاب العائد من الموت: أهلي خافوا مني لما رجعت.. فيديو
كشف محمد عادل، تفاصيل عودته مرة أخرى من الموت في المنوفية، قائلا إنه يبلغ من العمر 23 سنة.


أول مدينة مصرية في جزيرة صناعية من الجيل الخامس.. تفاصيل
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة لمدينة أبو قير الجديدة، مضيفا:" أول مدينة مصرية في جزيرة صناعية من الجيل الخامس".

أول قرار من التربية والتعليم بعد انتشار الفيروس المخلوي.. شاهد
أعلن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن قرار عاجل بشأن الفيروس المخلوي.

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد، غدًا الأربعاء، وفرص سقوط الأمطار.

التموين: لا أزمة في الأرز .. وسعر الكيلو 12 جنيها
قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ وزارة التموين، إنه تم توفير الأرز علي بطاقة التموين لتقديمه للمواطنين.

يبقى بجسم المريض 5 أيام..الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن الفيروس المخلوي..فيديو
أكد دكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لا يوجد في مصر فيروس جديد يصيب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي ينشط في فترات الخريف وهو فيروس قديم.

أحمد ماهر: ليس هناك استيلاء على مبنى السينما ريفولي.. فيديو
علق الفنان أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة سينما ريفولي، على ما تردد من استيلاء أحد تجار منطقة التوفيقية على سينما ريفولي التراثية بوسط البلد، قائلًا: ليس هناك استيلاء على مبنى السينما، الحاج خالد بطاح شريك فعلي للأمير الراحل طلال بن عبد العزيز ومعه توكيل رسمي بإدارة ممتلكاته بمصر، مشيرًا إلى أن الحاج بطاح من التجار المعروفين بمنطقة التوفيقية ويدير أملاك الأمير الراحل سواء في القاهرة أو الغردقة لثقته الكبيرة في شخصه.

الجمارك: 27 موديل للسيارات القادمة من الخارج ضمن مبادرة الإعفاء
كشف علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل وإجراءات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، موضحا أن 27 موديلا مختلفا للسيارات القادمة من الخارج.

 

الاستشعار عن بعد حالة الطقس وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الأرصاد الجوية المصريين في الخارج

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