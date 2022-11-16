الجمعة.. رنا رئيس وابنة هند رستم في "معكم" منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبل، من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة cbc، الفنانة الشابة رنا رئيس وبسنت رضا ابنة النجمة الراحلة هند رستم.

تحكي رنا رئيس عن بداية دخولها الوسط الفني، رغم أن والدتها عارضت انضمامها إلى الوسط الفني. كما تكشف أن مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية كانت سببا في زيادة خبرتها الفنية.

وشاركت رنا جزءًا من الفقرة مع أختها، حيث شهدت الفقرة حديثا عن ذكريات الطفولة وأسرار فترة المراهقة. وخلال الحلقة فوجئت الفنانة الشابة بمفاجأة كبيرة داخل الاستديو، مما أدى إلى إصابتها بالتوتر وتساقطت دموعها فرحا بتلك المفاجأة.

وفي الفقرة الثانية تكشف ابنة النجمة الراحلة هند رستم كيف أن والدتها كانت عكس الصورة النمطية التي كان يراها البعض عنها، فهي سيدة صارمة جدا وحاسمة وعصبية أغلب الوقت إذا استدعت الظروف.

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