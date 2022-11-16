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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : تجذب انتباه شخص مهم

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، ابقَ دبلوماسيًا بأي ثمن، للتخلص من اي عقبة.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

من المرجح أن تكافأ جهود برج العقرب من الماضي، يمكن لبعض المعلومات التي تتلقاها أن تمهد الطريق لأهدافك لتصبح حقيقة، ابق متأصلًا، وخذ الأمور ببطء، تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن نتائج جهودك قد تلقى استحسانًا، سيكون من الحكمة من الناحية المالية استثمار الأموال في أساليب مجربة وحقيقية لها سجل حافل بالنجاح ، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الأرباح وتقليل الديون، إذا كان أي من مواطني برج العقرب يفكر في ممارسة رياضة جديدة ، فيمكنهم أن يطمئنوا إلى أن صحتهم لن تتأثر.

توقعات برج العقرب مهنيا

قد يؤدي العمل الدقيق في مجال حياتك المهنية إلى جذب انتباه الأشخاص المهمين إليك، بفضل حسن حظ سكان برج العقرب وتخطيطهم الدقيق ، فإن عملهم الخالي من العيوب يمنحهم الثقة على الصعيد المهني.

توقعات برج العقرب صحيا

شارك في تمرين قوي أو العب رياضة جماعية مع أصدقائك أو عائلتك أو أطفالك، جرب أصعب ما لديك اليوم واحصل على تمرين جيد للحفاظ على جسمك قويًا ومرنًا.

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توقعات برج العقرب عاطفيا

يحتاج مواليد برج العقرب إلى العمل على تقوية علاقاتهم مع الآخرين المهمين وتجنب السلوكيات التي قد تؤدي إلى الجدال.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

بسبب عدم قدرتك على رؤية الأشياء من منظور الآخرين ، قد تجد أن حياتك المنزلية متوترة، إذا انتقدت شخصًا ما وأخذ الأمر على محمل شخصي ، فقد تتلقى بعض رد الفعل العنيف. 

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