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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار

استمرت الورقة الخضراء في التراجع عالميًا إذ سجّل  سعر الدولار أدى مستوى له منذ شهور على المستوى العالمي.

وهوى الدولار بشكل قوى على مدار الأيام الماضية وتراجعت العملة الامريكية  بقوة لأول مرة بنسبة تزيد على 4 %، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية . 

وتراجعت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة وبحسب مؤشر الدولار، تراجع الأخضر أمام باقي العملات ليسجل 106.420 نقطة بعد 107.750  نقاط الجمعة الماضي مقارنة بـ 110.040 نقطة الثلاثاء قبل الماضي 8 نوفمبر و112.804 نقطة يوم 3 نوفمبر  فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي  بحسب "وول ستريت جورنال".

سعر الدولار اليوم

وسجلت عقود مؤشر الدولار 106.420 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 106.86 وهو الهبوط الأكبر منذ شهور  ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 105.155 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء   16 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

مؤشر ‎الجنيه

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

وارتفع الأخضر عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 24.47 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بالتعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 24.39 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وكانت أسعار صرف الدولار شهدت محليًا ارتفاعا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.48 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم

 ويهتم بالتعرف على  سعر الدولار بيع وشراء رجال الأعمال والمستوردين والمواطنين وعن  سعر الدولار اليوم في مصر، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.38 جنيه للشراء و”24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.38 جنيه للشراء، “24.43 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.38 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.43 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر لـ الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري  ليصبح “24.38 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس “24.48 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.38 جنيه للشراء.

ويتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر لـ الدولار اليوم 

وفي هذا السياق سجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.48 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء  في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.43 جنيه للشراء 24.48 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.40 جنيه للشراء، 24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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