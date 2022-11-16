مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم العديد من المباريات الودية الدولية الهامة، في إطار استعدادات العديد من المنتخبات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي من المقرّر انطلاقها يوم 20 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم

السعودية ضد كرواتيا – الساعة 12 ظهرًا

إيران ضد تونس – الساعة 1 ظهرًا

النيبال ضد باكستان – الساعة 1:15 ظهرًا

أوزبكستان ضد كازاخستان – الساعة 4 عصرًا

الإمارات ضد الأرجنتين – الساعة 5:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

أندورا ضد النمسا – الساعة 7 مساء

التشيك ضد جزر فاروه – الساعة 7 مساء

لاتفيا ضد إستونيا – الساعة 7 مساء

ليتوانيا ضد أيسلندا – الساعة 7 مساء

مولدوفا ضد إذربيجان – الساعة 7 مساء

عمان ضد ألمانيا – الساعة 7 مساء

بولندا ضد تشيلي – الساعة 7 مساء

كوسوفو ضد أرمينيا – الساعة 7 مساء

تركيا ضد إسكتلندا – الساعة 7 مساء

قبرص ضد بلغاريا – الساعة 8 مساء

جبل طارق ضد ليشتنشتاين – الساعة 8 مساء

السويد ضد المكسيك – الساعة 9:30 مساء

الجزائر ضد مالي – الساعة 9:30 مساء

ألبانيا ضد إيطاليا – الساعة 9.30 مساء