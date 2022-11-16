عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 168 من قروض مشروعات شباب الخريجين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 168 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أكتوبر 2022؛ وذلك بإجمالى 804 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.
 

وقال مختار: إن عددا من استفاد من الدفعة الجديدة هو 38 شابا وفتاة ( 14 من الذكور - 24 من الإناث )  وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 109.301 مليون جنيه استفاد منها 12801شاب وفتاة ( 6105ذكور - 6696 أناث)جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته  وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد ، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم العالي لتفقد عدد من الجامعات

الدقهلية محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار المشروعات الخاصة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهاز شباب الخريجين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

موضوعات متعلقة

شباب يوزعون وجبات الحمام والدجاج مجانا على غير القادرين في الدقهلية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

القوى العاملة: تنسيق دولي لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

يدعم Wi-Fi 7.. كوالكوم تعلن عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 لهواتف أندرويد

40 جنيها للكيلو ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

بعد صواريخ بولندا.. مجلس الأمن الروسى: الغرب يسعى لحرب عالمية

الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء.. وفرص سقوط أمطار خفيفة.. فيديو

قرار صارم من فيتوريا في منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

الأسنان الصفراء تشير إلى معاناتك من أحد هذه الأمراض العشرة.. إليك التفاصيل

قتل خطأ وتبديد.. كواليس إخلاء سبيل عامل النظافة بعد القبض عليه لتنفيذ أحكام

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ