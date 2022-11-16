دول البلطيق تدعم بولندا عقب سقوط صاروخ بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

وصف الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا" الأنباء التي تفيد بسقوط صاروخ بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا، بـ"المقلقة".



وقال ناوسيدا - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - "إننا سنظل على اتصال وثيق مع أصدقائنا البولنديين، ونتضامن بقوة مع بولندا، يجب الدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو)".



كما أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي "إدوارد هيجر" وكل من لاتفيا واستونيا عن دعمهم لبولندا عقب سقوط الصاروخ.



وكان شخصان قد لقيا مصرعهما في بولندا عقب سقوط صاروخ بالقرب من حدود البلاد مع أوكرانيا أمس الثلاثاء، فيما استبعد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.