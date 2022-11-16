قطع المياه لمدة 6 ساعات عن شارع أحمد عرابي بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ مشروع توسعة شارع أحمد عرابي وضرورة ربط خط المياه قطر ۳۰۰ مم المتعارض مع أعمال التوسعة الأمر الذي سوف يتطلب قيام شركه مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه خلال فترة الأعمال لسرعة انجازها وذلك لمدة ٦ ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢ وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢ .



وأشارت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي :

- شارع أحمد عرابي من ناصية شارع السودان حتى شارع الرشيد ومتفرعاته يمينا ويسارا .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعه إنجازها لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات لإنجاز الاعمال وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

لافتا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواري يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .