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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمعت 20 مليون جنيه.. القبض على المتهمة الأولى في النصب على المواطنين بدمياط

القبض على المتهمه
القبض على المتهمه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط،  إلقاء القبض على "ف. ا" ، المتهمه بالنصب على عدد كبير من المواطنين برفقه سيدة تدعى  "و .ع" على خلفية اتهامها في قضايا نصب.

 

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى الرائد أشرف الراعي رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، بلاغات من قبل عدد من المواطنين أفادت بقيام سيدتين بجمع أموال منهم عن طريق احد مكاتب القروض الشخصيه وصرف قروض بأسماء المواطنين مقابل دفع نسب بسيطة للمواطنين ليصل إجمالي المبلغ 20 مليون جنيه.
 

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة ثان دمياط بقيادة الرائد محمد علام، والتي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمتين. 

 

تم تحرير المحضر الازم للعرض على النيابه العامه لمباشرة للتحقيق في الواقعه والتى أمرت بحبس السيدتين اربعه ايام على ذمه التحقيقات. 

دمياط قوة امنية الأموال العامة النيابة العامة الأجهزة الامنية مباحث الأموال العامة

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