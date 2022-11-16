محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع بمركز الباجور والمقام على مساحة 3 أفدنة وبتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الباجور لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المركز بهدف تحقيق نقلة نوعية بمنظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى ، رافقه رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .



إستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المحطة والتى تعمل بطاقة إستيعابية 6 ألاف م3/يوم وتضم " المدخل والمصافى ، الراسب الرملى ، أحواض (SBR - تجفيف " ، وكذا مبنى اللوحات الكهربائية ، السكندر ، المبنى الإدارى ، بيارة التصافى ، بيارة الحمأة المعادة ، مبنى البلاورات ) .



وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 40% وجارى ربط تصرفات 5قرى على المحطة وهم " كوم الضبع ، الأطارشة ، المنشأة الجديدة" ، ومن المقرر نهو كافة الأعمال بنهاية عام 2023 وستخدم 65 ألف مواطن .



وشدد المحافظ على القائمين بالأعمال بتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، مؤكدا تقديم كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال تفقده بالمحطة وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع حلول عاجلة حيال شكوى عدد من المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.