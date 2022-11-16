عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع.. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع بمركز الباجور والمقام على مساحة 3 أفدنة وبتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الباجور لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المركز بهدف تحقيق نقلة نوعية بمنظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى ، رافقه رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

أون لاين.. رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولى لكلية التربية النوعية بالغردقة

قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة طب المنوفية ينظم ورشة عمل مجانية حول منظار البطن والرحم


إستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المحطة والتى تعمل بطاقة إستيعابية 6 ألاف م3/يوم وتضم " المدخل والمصافى ، الراسب الرملى ، أحواض (SBR - تجفيف " ، وكذا مبنى اللوحات الكهربائية ، السكندر ، المبنى الإدارى ، بيارة التصافى ، بيارة الحمأة المعادة ، مبنى البلاورات ) .

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 40% وجارى ربط تصرفات 5قرى على المحطة وهم " كوم الضبع ، الأطارشة ، المنشأة الجديدة" ، ومن المقرر نهو كافة الأعمال بنهاية عام 2023 وستخدم 65 ألف مواطن .

وشدد المحافظ على القائمين بالأعمال بتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، مؤكدا تقديم كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده بالمحطة وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع حلول عاجلة حيال شكوى عدد من المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

جولة محافظ المنوفية 

 

جولة محافظ المنوفية إقامة محطة صرف صحي الباجور المنوفية البنية التحتية مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

بعد تأجيلها.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية |خاص

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

شوبير يصدم عشاق الزمالك: نجم الفريق يغيب 6 أشهر

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

مصرع رئيس لجنة أزهرية في حادث سير بالمنوفية أثناء توجهه إلى عمله

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات الهند وبنجلاديش إلى 28 شخصًا

مطروح .. مصرع طفل غرقا بشاطئ الضبعة

القوى العاملة في أسبوع .. سعفان يتفقد الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة النقابات العمالية.. تعيين 2525 شاباً منهم 22 "قادرون باختلاف" في 5 محافظات

7 سنوات من الإنجاز والعمل| الإنتاج الحربي تؤسس شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة وتشارك في مشروعات استثمارية وقومية

قبل الحكم عليهم.. النص الكامل لأمر إحالة 215 متهما في كتائب حلوان

ترشيحاتنا

يزوره 70 ألف شخص| صرح الشهيد بالأردن حكاية وطن وتاريخ.. صور

30 شخصا نالوا حريتهم.. لجنة العفو الرئاسي تتوسع في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان

يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تنصح من يشكو قلة الرزق بالإقلاع عن هذا الأمر

يستعد لأمم أفريقيا.. موعد مباراتي منتخب الشباب الوديتين أمام بنين

بالأرقام.. ننشر أهم 5 دول استوردت الذهب والأحجار الكريمة المصرية خلال 2022

تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.. هل تنخفض مرة أخري؟|القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق الحفاظ على الأيدي والأظافر ناعمة.. تعرف عليها

الفيروس التنفسي الخلوي.. أهم الأعراض وطرق علاجه

مش مناسب للمجتمع.. أخطاء صادمة في أزياء النجمات بافتتاح القاهرة السينمائي

بفستان سهرة …الملكة رانيا تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

فيديو

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

تراجع قوي في أسعار الدولار عالميا.. والذهب عيار 21 يتجاوز 1250 جنيها (تغطية خاصة)

تحذير من الأرصاد.. انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة وتزايد فرص سقوط الأمطار

عودة الكمامات.. إرشادات مهمة من وزارة الصحة بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ