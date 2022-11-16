عاجل
رفض يطلقها وشهر بها| شاهد.. هايدي الفضالي تكشف أغرب قضايا محكمة الأسرة نشرة السوشيال ميديا| محمد صلاح يتألق في مران المنتخب الوطني.. وراندا البحيري توجه رسالة إلى بوسي شلبي أخبار التعليم| امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستشمل أسئلة مقالية قصيرة.. والعليا للفيروسات توضح كيفية حماية الأطفال من «التنفسي المخلوي» محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة القوي العاملة لبلوغه سن المعاش وصول الرئيس البرازيلي الأبرز.. ننشر تقرير هيئة الاستعلامات بمؤتمر المناخ اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو| آخر أسعار الذهب فى الأسواق.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، الأربعاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرزها:

 

بكام في محلات الصاغة؟ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022 بالأسواق

قدَّمت الإعلامية هند النعساني تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 16-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1442 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1262 جنيهًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1082 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 10096 جنيهات.

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-11- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 16- 11 - 2022.

سعر الدولار اليوم  

سجل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 24.49 جنيه للبيع، و24.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.50 جنيه للبيع، و25.41 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 29.08 جنيه للبيع، و28.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.51 جنيه للبيع، و6.49 جنيه للشراء.


كاتب صحفي: 129 مليار جنيه لـ تطوير الموانئ المصرية

أكد حسن الرشيدي، الكاتب الصحفي، أن مصر لديها موقعًا جغرافيًا متميزًا للغاية، فهي تتمتع بمجموعة من الموانئ المهمة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص على تطويرها حتى تكون مصر مركزًا للصادرات وتجمع البضائع.


اتحاد الغرف السياحية: الرواج الحالي بمصر نتيجة لتضافر جهود كل جهات الدولة

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جميع الوزارات المصرية تتضافر جهودها لإظهار مصر بشكل إيجابي، وظهر ذلك بوضوح من خلال قمة المناخ “cop 27”، مشيرا إلى أن العمل الجماعي تحت رعاية الدولة أدى لظهور هذه النتيجة الإيجابية.


الأرصاد: سقوط أمطار على تلك المناطق اليوم.. والأجواء خريفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد أجواء خريفية على أغلب الأنحاء بسبب امتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، والذى سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلادـ، إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.


لجنة تحديث الري: مؤتمر المناخ وضع مصر فى خارطة وقلب العالم

قال الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري، إن مؤتمر الأطراف وضع مصر فى خارطة العالم وفى قلب العالم لكل الأحداث، وله انعكاسات كبيرة جدا اقتصاديا وسياسيا وغيرها، مشيرا إلى أن “cop 27" ليس مناخا فقط أو اقتصادا، بل كان هناك جلسة مخصصة للمياه.


احذر منه تلك الفترة.. استشاري يكشف الفرق بين أعراض كورونا والفيروس المخلوي

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن هناك فيروسات من الممكن أن تسبب العدوى هذا العام، الأول: هو البرد العادي والإنفلونزا والكورونا والفيروس المخلوي، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يعتبر هو المسبب للعدوى تلك الفترة بين الأطفال والبالغين، ولكنه أكثر انتشارا بين الأطفال.


خبير دولي: مصر تعتمد على التنمية المستدامة حتى في مجال السياحة

قال الدكتور حسين أباظة، الخبير الدولي في الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ إن الدولة تتجه بشكل عام نحو التنمية المستدامة حتى في مجالات السياحة وكذلك في الأنشطة الزراعية، وذلك عن طريق التنمية الريفية المتكاملة من خلال توفير البنية التحتية الأساسية من طرق ومياه شرب وصرف صحي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.


غير مسبوقة.. مزايا المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

علق الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ بالرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، على إطلاق مسابقة ضمن 6 تخصصات مختلفة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قائلا: “إن هذه المبادرة غير مسبوقة فى تاريخ مؤتمر المناخ على مدار السنوات الماضية، والتى تتعلق بإطلاق تخصصات متنوعة بمجال الاستثمار”.

تقليل نسب التلوث بنسبة 75%.. أهم مزايا المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال الدكتور هشام بدر، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تنقسم بدورها إلى 6 فئات لمواجهة التغيرات المناخية، وأهم بنودها المشروعات الغير هادفة للربح، ومنها مبادرة “حياة كريمة” وبمشاركة جمعيات أهلية وحكومية، بالإضافة لمشروعات القطاع الخاص واستثمارات ومشروعات ناشئة.

 

الذهب الرئيس السيسي اليورو الغرف السياحية سعر الريال السعودى صباح البلد القطاع الخاص الدولار استثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

بعد تأجيلها.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية |خاص

الحكومة تكشف حقيقة تعليق الدراسة بسبب فيروس المخلوي التنفسي

ترشيحاتنا

رفقة زوجها.. شاهد| نيللي كريم بإطلالة جذابة داخل الطائرة

زراعة 600 مليون شجرة.. السعودية تستعرض جهودها في التنوع البيولوجي

250 جنيهًا زيادة .. ارتفاع أسعار القمح بالسوق المحلية |تفاصيل

نيسان فيرسا 2023 أرخص سيارة سيدان في الولايات المتحدة

زعماء العالم يحاولون منع نشوب حرب كبرى من بولندا

تحويلات مرورية بسبب الإصلاحات للطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالة رانيا يوسف الجريئة في مهرجان القاهرة.. صور أثارت الجدل للفنانة

لبلبة: أنا خجولة جدا وكنت بقلد عمتي والضيوف من عمر 3 سنين

اعتزلت الرقص.. جوهرة بلبس محجبات تثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلاله جريئة.. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها اللافت| شاهد

فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

تراجع قوي في أسعار الدولار عالميا.. والذهب عيار 21 يتجاوز 1250 جنيها (تغطية خاصة)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ