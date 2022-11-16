نشرة التوك شو| آخر أسعار الذهب فى الأسواق.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق

تناولت برامج التوك شو اليوم، الأربعاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرزها:

بكام في محلات الصاغة؟ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022 بالأسواق

قدَّمت الإعلامية هند النعساني تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 16-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1442 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1262 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1082 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 10096 جنيهات.

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-11- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 16- 11 - 2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.49 جنيه للبيع، و24.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.50 جنيه للبيع، و25.41 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 29.08 جنيه للبيع، و28.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.51 جنيه للبيع، و6.49 جنيه للشراء.



كاتب صحفي: 129 مليار جنيه لـ تطوير الموانئ المصرية

أكد حسن الرشيدي، الكاتب الصحفي، أن مصر لديها موقعًا جغرافيًا متميزًا للغاية، فهي تتمتع بمجموعة من الموانئ المهمة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص على تطويرها حتى تكون مصر مركزًا للصادرات وتجمع البضائع.



اتحاد الغرف السياحية: الرواج الحالي بمصر نتيجة لتضافر جهود كل جهات الدولة

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جميع الوزارات المصرية تتضافر جهودها لإظهار مصر بشكل إيجابي، وظهر ذلك بوضوح من خلال قمة المناخ “cop 27”، مشيرا إلى أن العمل الجماعي تحت رعاية الدولة أدى لظهور هذه النتيجة الإيجابية.



الأرصاد: سقوط أمطار على تلك المناطق اليوم.. والأجواء خريفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد أجواء خريفية على أغلب الأنحاء بسبب امتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، والذى سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلادـ، إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.



لجنة تحديث الري: مؤتمر المناخ وضع مصر فى خارطة وقلب العالم

قال الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري، إن مؤتمر الأطراف وضع مصر فى خارطة العالم وفى قلب العالم لكل الأحداث، وله انعكاسات كبيرة جدا اقتصاديا وسياسيا وغيرها، مشيرا إلى أن “cop 27" ليس مناخا فقط أو اقتصادا، بل كان هناك جلسة مخصصة للمياه.



احذر منه تلك الفترة.. استشاري يكشف الفرق بين أعراض كورونا والفيروس المخلوي

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن هناك فيروسات من الممكن أن تسبب العدوى هذا العام، الأول: هو البرد العادي والإنفلونزا والكورونا والفيروس المخلوي، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يعتبر هو المسبب للعدوى تلك الفترة بين الأطفال والبالغين، ولكنه أكثر انتشارا بين الأطفال.



خبير دولي: مصر تعتمد على التنمية المستدامة حتى في مجال السياحة

قال الدكتور حسين أباظة، الخبير الدولي في الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ إن الدولة تتجه بشكل عام نحو التنمية المستدامة حتى في مجالات السياحة وكذلك في الأنشطة الزراعية، وذلك عن طريق التنمية الريفية المتكاملة من خلال توفير البنية التحتية الأساسية من طرق ومياه شرب وصرف صحي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.



غير مسبوقة.. مزايا المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

علق الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ بالرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، على إطلاق مسابقة ضمن 6 تخصصات مختلفة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قائلا: “إن هذه المبادرة غير مسبوقة فى تاريخ مؤتمر المناخ على مدار السنوات الماضية، والتى تتعلق بإطلاق تخصصات متنوعة بمجال الاستثمار”.

تقليل نسب التلوث بنسبة 75%.. أهم مزايا المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال الدكتور هشام بدر، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تنقسم بدورها إلى 6 فئات لمواجهة التغيرات المناخية، وأهم بنودها المشروعات الغير هادفة للربح، ومنها مبادرة “حياة كريمة” وبمشاركة جمعيات أهلية وحكومية، بالإضافة لمشروعات القطاع الخاص واستثمارات ومشروعات ناشئة.