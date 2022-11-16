كوكايين فى المعدة.. إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل أحشاء مسافر أجنبي للأردن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي، اشتبهوا بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية قَدِم للمملكة عبر إحدى الرحلات، إذ جرى على الفور اصطحابه للتفتيش والتحقيق .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه باتت لدى المحققين مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير، وعند تصويره بواسطة الأشعة أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده، واعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه.

وتم بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده، تبين أنها تحتوي على 1.5 كجم من مادة الكوكايين المخدرة، واتُّخدت الإجراءات القانونية بحقه.