عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوكايين فى المعدة.. إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل أحشاء مسافر أجنبي للأردن

الأردن
الأردن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي، اشتبهوا بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية قَدِم للمملكة عبر إحدى الرحلات، إذ جرى على الفور اصطحابه للتفتيش والتحقيق .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه باتت لدى المحققين مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير، وعند تصويره بواسطة الأشعة أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده، واعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه.

وتم بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده، تبين أنها تحتوي على 1.5 كجم من مادة الكوكايين المخدرة، واتُّخدت الإجراءات القانونية بحقه.

280 ألف نسمة زيادة خلال عام|الساعة السكانية تسجل رقما جديدا لمواطني الأردن

وزير الاتصالات يتوجه إلى الأردن للمشاركة في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأردن مديرية الأمن العام في الأردن مكافحة المخدرات مطار الملكة علياء الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

بعد تأجيلها.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية |خاص

الحكومة تكشف حقيقة تعليق الدراسة بسبب فيروس المخلوي التنفسي

ترشيحاتنا

رفقة زوجها.. شاهد| نيللي كريم بإطلالة جذابة داخل الطائرة

زراعة 600 مليون شجرة.. السعودية تستعرض جهودها في التنوع البيولوجي

250 جنيهًا زيادة .. ارتفاع أسعار القمح بالسوق المحلية |تفاصيل

نيسان فيرسا 2023 أرخص سيارة سيدان في الولايات المتحدة

زعماء العالم يحاولون منع نشوب حرب كبرى من بولندا

تحويلات مرورية بسبب الإصلاحات للطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالة رانيا يوسف الجريئة في مهرجان القاهرة.. صور أثارت الجدل للفنانة

لبلبة: أنا خجولة جدا وكنت بقلد عمتي والضيوف من عمر 3 سنين

اعتزلت الرقص.. جوهرة بلبس محجبات تثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلاله جريئة.. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها اللافت| شاهد

فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

تراجع قوي في أسعار الدولار عالميا.. والذهب عيار 21 يتجاوز 1250 جنيها (تغطية خاصة)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ