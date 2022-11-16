مقتل 6 من رجال الشرطة الباكستانية في منطقة حدودية مع أفغانستان

أعلنت حركة طالبان في باكستان أن ستة من رجال الشرطة الباكستانية قتلوا اليوم الأربعاء أثناء مرورهم في دورية على الحدود مع أفغانستان.



وأفاد المسئولون في باكستان بمقتل ضباط الشرطة في كمين نصبه مسلحون في إقليم "خيبر بختونخوا" القبلي في شمال غرب البلاد، وأوضحوا أن الهجوم استهدف دورية أمنية.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة، التي تعرف أيضا باسم "تحريك طالبان" الهجوم المسلح.

وأدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الهجوم بشدة، وتعهد باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية البلاد.

كان سكان خيبر بختونخوا خرجوا بعدة مسيرات في الأشهر الماضية احتجاجا على تصاعد العنف وزيادة وتيرة عمليات الخطف لطلب فدية.



ولليوم الثاني على التوالي، تواصل باكستان إغلاق معبر حدودي رئيسي مع أفغانستان، ما أدى إلى تعليق التجارة وتقطع السبل بمئات المسافرين.

يذكر أن جندي باكستاني لقي حتفه، وأصيب اثنان في تبادل لإطلاق النار مطلع الأسبوع على «معبر شامان»، المعروف أيضا باسم «بوابة الصداقة»، في حادث لا يزال قيد التحقيق.

وقال تاج محمد، وهو ضابط أمن الحدود في المعبر، اليوم ، «ليس من الواضح بعد متى ستتم إعادة فتح الحدود».