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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| غادة إبراهيم عن واقعة هند عاكف: مش من حق حد يمنعنا

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

حرصت الفنانة غادة إبراهيم، على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، وذلك بعد تغيبها عن حضور حفل الافتتاح.

قالت غادة إبراهيم، في تصريح لـ “صدى البلد”: مجتش حفل الافتتاح عشان كان عندي هربس .. بس كنت عامله فستان وملتزمه بالدريس كود".

ودافعت عن الفنانة هند عاكف بعد مشكلة دخولها المهرجان، وقالت "ده مهرجان بلدنا ومحدش من حقه يمنعنا".

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يذكر أن اثارت الفنانة غادة إبراهيم الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة عن خضوعها لعدة عمليات تجميل ، قائلة:"أفلست و فلوسي كلها خلصت على عمليات التجميل".

وتتميز غادة إبراهيم بإطلالتها الجريئة حيث تعتمد فى ستايل لبسها على الجرأة وتميل الى الالوان الصاخبة .

وتعتمد غادة إبراهيم على وضع الرموش الصناعية دائما و احمر الشفاه الداكن فى اغلب ظهور لها .

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري عبر قناة "ألفا اليوم": أنا لما بكتئب باكل عكس كل البشر، وأنا إسكندرانية وشاطرة في المطبخ، وجدتي لوالدي مغربية فبعمل أكل من المطبخ المغربي وبتخن، عملت شفط دهون من 2014 ووقت الأزمة في 2016 عملت نحت للجسم قاعدة فاضية مبعملش حاجة ومكتئبة.

وتابعت: العمليات خدت كل فلوسي خاصة أني بروح لمستشفيات نضيفة ودكاترة شياكة فبدفع كتير.

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