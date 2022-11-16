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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفريق أسامة ربيع: أكثر من مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ افتتاحها

قناة السويس
قناة السويس

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عما شهدته القناة من إنجازات بمناسبة مرور 153 عاما على افتتاح قناة السويس.

 

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قصة نجاح عمرها 153 سنة.. قناة السويس تلعب دورا محوريا لهذه القطاعات

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وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، إن المجرى الملاحي للقناة شهد عبور   مليون و441 ألف سفينة منذ افتتاح قناة السويس من 153 سنة ".

وأضاف الفريق أسامة ربيع: "مر بقناة السويس 32 مليار طن بضائع منذ افتتاح قناة السويس من 153 سنة ".

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن  قناة السويس تقدم خدمة للعالم بأكمله وليس مصر فقط، مضيفا:” متوسط عبور  السفن في اليوم وصل لـ 68 سفينة وذلك بعد افتتاح قناة السويس الجديدة ".

وأكمل الفريق اسامة ربيع : "ننفذ حاليا مشروع تطوير القطاع الجنوبي في قناة السويس ولا نتوقف عن تطوير المجرى الملاحي في قناة السويس".

أسامة ربيع قناة السويس الممر الملاحي السويس اخبار التوك شو

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