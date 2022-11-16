الفريق أسامة ربيع: أكثر من مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ افتتاحها

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عما شهدته القناة من إنجازات بمناسبة مرور 153 عاما على افتتاح قناة السويس.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، إن المجرى الملاحي للقناة شهد عبور مليون و441 ألف سفينة منذ افتتاح قناة السويس من 153 سنة ".

وأضاف الفريق أسامة ربيع: "مر بقناة السويس 32 مليار طن بضائع منذ افتتاح قناة السويس من 153 سنة ".

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن قناة السويس تقدم خدمة للعالم بأكمله وليس مصر فقط، مضيفا:” متوسط عبور السفن في اليوم وصل لـ 68 سفينة وذلك بعد افتتاح قناة السويس الجديدة ".

وأكمل الفريق اسامة ربيع : "ننفذ حاليا مشروع تطوير القطاع الجنوبي في قناة السويس ولا نتوقف عن تطوير المجرى الملاحي في قناة السويس".