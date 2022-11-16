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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاكيرا تعتذر عن حفل كأس العالم لأسباب شخصية

شاكيرا
شاكيرا

أعتذرت الفنانة العالمية شاكيرا عن حفل كأس العالم والذي كان من المفترض أن تحيه مع انطلاق كأس العالم فى دولة قطر. 

وتناقلت العديد من الصحف العالمية والبرامج التلفزيونية خبر اعتذار شاكيرا عن حفل كأس العالم قبل انطلاقه بايام قليلة، لأسباب شخصية على أن تقدم ميريام فارس فقرة غنائية بديلة ضمن فعاليات انطلاق كأس العالم.

وأفادت صحيفة مترو الإنجليزية مؤخرا بأن المغنية الكولومبية شاكيرا، ستنتقل إلى مدينة ميامي الأمريكية مع طفليها بعد التوصل إلى اتفاق مع شريكها جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة الإسباني السابق إلى اتفاق حضانة بعد انفصالهما في يونيو الماضي.

 

 ونقلت الصحيفة عن الشريكين السابقين في بيان : "هدفنا الوحيد هو توفير أقصى درجات الأمن والحماية لأطفالنا، ونأمل أن يتمكنوا من مواصلة حياتهم في بيئة آمنة وهادئة، نقدر أنه سيتم احترام خصوصيتهم." ونقلت عن مصادر قريبة من شاكيرا قولها :" منذ ثماني سنوات يعيشون في برشلونة، لكنها هي وأطفالها الآن ينتقلون إلى ميامي، حيث تعيش جميع عائلتها الأم".

 

 وأعلن بيكيه وشاكيرا انفصالهما في أوائل يونيو الماضي بعد أن أكدا علاقتهما لأول مرة في مارس 2011 بينما التقيا خلال اطلاق الفيديو الموسيقي الخاص بها "واكا واكا" ، والتي كانت بمثابة الأغنية الرسمية لـ "كأس العالم 2010". وودعت جماهير برشلونة مدافع الفريق وأحد قادة الفريق الكتالوني جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزاله كرة القدم السبت الماضي، وخاض آخر لقاء له بقميص برشلونة أمام الميريا في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الليجا الإسبانية. 

 

وكان جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، قد وافق يونيو الماضي على خفض راتبه للبقاء ضمن الفريق وذلك لمساعدة النادي على موازنة الرواتب خاصة أنه يدرك الوضع الاقتصادي للنادي، وباعتباره اللاعب الأعلى أجراً في معسكر برشلونة في الوقت الحالي، فهو على استعداد لخفض راتبه من أجل مساعدة النادي في تسجيل لاعبين جدد.

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