الحكم على داعية تركي مدان في جرائم بالسجن 8658 عاما

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن محكمة في إسطنبول حكمت اليوم الأربعاء على الداعية عدنان أوكتار، الذي أدين بسلسلة من الجرائم بينها اعتداءات جنسية، بالسجن 8658 عاما.

يذكر أن أوكتار يقدم برنامجا على قناة عبر الإنترنت، يظهر فيه محاطا بنساء يرتدين ملابس مثيرة، ويعرف باسم هارون يحيى، ويعتبر أوكتار واحدا من أهم وأبرز الشخصيات المعروفة والمشهورة في تركيا وهو أحد الزعماء لإحدى الطوائف في تركيا والذي يمتلك الكثير من المؤلفات المختلفة وحقق شهرة واسعة جدا في تركيا وهو من الشخصيات التي يبحث عنها الكثير من الافراد عبر محركات البحث من اجل معرفة بعض المعلومات المهمة عنه.

وأوكتار زعيم طائفة، تركي الجنسية ولد في تركيا بالتحديد انقرة بتاريخ الثاني من شهر فبراير عام 1956 ميلاديا، ويبلغ حاليا من العمر 66 عاما ودرس في كلية الفنون الجميلة بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة باسطنبول، و قدم الكثير من البحوث في الفلسفة المادية والأيديولوجية السائدة التي تحيط بالمجتمع التركي.

ويمتلك أوكتار الكثير من المؤلفات والكتب في قيم واخلاقيات القرآن الكريم ومواضيع ايمانية مختلفة والتي تمت ترجمة بعضها إلى عدة لغات والذي لقب بسبب مؤلفاته باسم هارون يحيي ولعل أهم وابرز كتبه هو كتاب اطلس الخلق.

وحُكم على أوكتار الذي اعتُقل في يوليو 2018، بالسجن 8658 عاما لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية والاحتجاز.

يذكر أن العقوبة شملت عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته.

وسبق أن أدين أوكتار أوائل يناير 2021 بالسجن 1075 عاما، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.