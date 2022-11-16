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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قناة السويس: نتوقع تحقيق إيرادات بـ 7.8 مليار دولار نهاية 2022

قناة السويس
قناة السويس

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ذكرى الاحتفال بمرور 153 عاما على افتتاح قناة السويس.

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أسامة ربيع: مليون و441 ألف سفينة عبرت قناة السويس منذ افتتاحها

وقال “ربيع”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "من المتوقع تحقيق إيرادات تصل لـ 7مليارات و800 مليون دولار على نهاية عام 2022".

وأضاف أن "ارتفاع في معدلات مرور سفن الغاز والبترول القادمة من الجنوب لأن دول أوروبا تستورد الغاز والبترول من الخليج".

وتابع "هناك زيادة في عدد السفن التي تمر من خلال قناة السويس في التفةر الحالية".

وأكمل أسامة ربيع "اتخذنا عدة خطوات للتحول غلى الطاقة المتجددة،   ولدينا 16 محطة مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية والرياح".

 

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