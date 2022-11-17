ببدلة فوشيا.. ميرهان حسين تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة، ميرهان حسين علي مشاركة جمهورها صور جديدة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ميرهان حسين بإطلالة جذابة مرتدية بدلة باللون الفوشيا ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تألقت في عدد من المسلسلات خلال الفترة الأخيرة، منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام"، وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة لمسلسل "الونش" أمام النجم محمد رجب.

وسبق أن انضم للمسلسل أيضا، الفنان محمود عبد المغني، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة منة فضالي، والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.