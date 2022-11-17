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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انتشار فيروس كورونا المستجد.. "وباء الكسل" يجتاح فرنسا

كسل - © Getty Images
كسل - © Getty Images / Image Source

تركت  عمليات الإغلاق خلال انتشار فيروس كورونا المستجد صدمة ، العديد من الفرنسيين غير مستعدين لمغادرة منازلهم، وشعورهم بالتعب وقلة الحافز في العمل، ليظهر وباء جديد في باريس وهو "وباء الكسل".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، كشفت دراسة جديدة أن الكسل يمنع ما يقرب من نصف السكان الفرنسيين من مغادرة منازلهم.

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وباء الكسل في فرنسا

ويقول الباحثون، إن "وباء الكسل"، الذي يؤثر على ما يقرب من 45٪ من السكان، هو نتيجة مباشرة لعمليات إغلاق كوفيد-19.

وبحسب دراسة أجراها السوق الدولي مجموعة الأبحاث (IFOP) ومؤسسة جان جوريس الفكرية، فإن هذا الكسل لمغادرة المنزل يؤثر بشكل خاص على الفئات العمرية المتوسطة: 52٪ بين 25-34 عامًا و 53٪ بين 35-49 عامًا ، مقابل 33٪ فقط من أولئك الذين يبلغون 65 عامًا وأكثر.

فيما كشف الاستطلاع، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن جاذبية الأريكة قوية، وأن كلمة "سرير" لها دلالات إيجابية لدى 74٪ من المستجيبين.

سبب انتشار وباء الكسل

وفقًا للبحث، كان للوباء وعمليات الإغلاق تأثير عميق على موقف الفرنسيين من العمل والحياة الأسرية ووقت الفراغ والمساحة الشخصية.

وقال حوالي 37٪ من المشاركين في الاستطلاع، إنهم أقل حماسًا من ذي قبل في عملهم، واشتكى 41٪ من الشعور بالتعب أكثر.

ويبدو أن الزيادة في التعب تحدث بغض النظر عن الجنس والعمر والخلفية الاجتماعية والموقع و "تؤثر على معنويات السكان"، وفقًا للبحث.

تاريخ فرنسا مع الكسل

وأظهرت الدراسة من وجهة نظر تاريخية، أن مواقف الفرنسيين من التوازن بين العمل والحياة قد تغيرت بشكل كبير، ففي عام 1990، اعتقد 60٪ من الفرنسيين أن العمل مهم مقارنة بـ 24٪ فقط في عام 2021.

وفي عام 1953، اعتقد 54٪ من البالغين العاملين أن لديهم توازنًا جيدًا بين العمل والحياة. الآن، 39٪ فقط يعتقدون أن الأمر كذلك، بينما 48٪ من المستجيبين "يعتبرون أنفسهم خاسرين".

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