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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي يحاور كاملة أبو ذكري ضمن فعاليات اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

يحاور الناقد الكبير طارق الشناوي، المخرجة كاملة أبو ذكري على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي اليوم ضمن فعاليات اليوم الرابع .

تعقد الجلسة على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك الساعة الثانية والنصف ظهرًا إلى الرابعة عصرًا.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، الأحد الماضى، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما برئاسة الفنان حسين فهمى .

وقدمت الفنانة نيللى كريم جائزة فاتن حمامة للتميز للمخرجة كاملة أبو ذكرى .

وقالت المخرجة كاملة أبو ذكرى :" حلمى بيتحقق بمنحي جائزة فاتن حمامة للتميز بمهرجان القاهرة السينمائي".

تكريم كاملة أبو ذكرى

ويأتي تكريم المخرجة الشهيرة كاملة أبو ذكرى ضمن مهرجان القاهرة السينمائي تقديرا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأشار رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي بأن كاملة أبو ذكرى مخرجة موهوبة لها بصمة مميزة في كل عمل أخرجته وأشرفت على صناعته، لذا وجب تكريمها من قِبل مهرجان يُقدر الفن ويدعم صانعيه، ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله.

وأعربت كاملة أبو ذكرى عن سعادتها بنبأ تكريمها مشيرة إلى أنها تفاجأت كما منحها هذا الخبر دفعة كبيرة لتقديم أفضل ما بوسعها للجمهور، خاصة وأن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، التي كانت دائما مثالا يُحتذى به لكثير من الفنانين في مجالي السينما والتلفزيون.

وتابعت متحدثة عن الفنان الراحلة فاتن حمامة، فقالت: فنانة كبيرة نالت احترام وحب الجمهور من خلال موهبتها وذكائها واحترامها لذاتها ولجمهورها على المستويين الفني والإنساني" ، وفي نهاية حديثها توجهت بالشكر لإدارة المهرجان التي اختارتها لتكون ضمن أحد مكرمي الدورة المقبلة.

جدير بالذكر، أن كاملة أبو ذكرى شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية البارزة أولها فيلم "سنة أولى نصب"، والذي تم إنتاجه عام 2004، ثم أخرجت أفلام"ملك وكتابة" و"عن العشق والهوى" عام 2006، "واحد صفر" 2009، "18 يوم" في 2011، و"يوم للستات" 2016، وقبلها عملت كمساعد مخرج لعدد من الأعمال الفنية منها "131 أشغال" الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف"، "هاللو أمريكا" للفنان عادل إمام، و"بلية ودماغه العالية" لمحمد هنيدي، عام 2000، فيما عملت كمساعد مخرج أيضًا في عدة أعمال أخرى أبرزها "البحر بيضحك ليه"، لمحمد كامل القليوبي 1995، و"الساحر" لرضوان الكاشف، وفي كلاهما قدم دور البطولة الفنان محمود عبد العزيز.

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